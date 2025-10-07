Дистанционную продажу алкоголя и сигарет могут начать в 2027 году

Гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий говорил на ВЭФе, что осенью 2025 г. в Москве стартует внедрение подтверждения возраста при покупке энергетиков в вендинговых автоматах и на кассах самообслуживания. По его словам, в онлайне также прорабатываются пилоты, в том числе для дистанционной продажи энергетиков, который заработает до конца года.