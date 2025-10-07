Газета
Дистанционную продажу алкоголя и сигарет могут начать в 2027 году

Сначала планируется запустить онлайн-продажу российского вина с использованием биометрии
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Дистанционная продажа российского вина с использованием биометрии может быть запущена в России в 2026 г., а всего алкоголя и сигарет – в 2027 г. Об этом сообщил заместитель гендиректора АО «Центр биометрических технологий» Владислав Святик на Форуме электронной коммерции и ретейла E-Retail.

По его словам, эксперимент по дистанционной продаже алкоголя стартует со слабоалкогольных энергетиков.

«В 2026 г. предполагается распространить эксперимент, в случае его успеха, на российское вино. Затем последует этап онлайн-продажи алкоголя и табака без ограничений, который ориентировочно запланирован на 2027 г.», – рассказал Святик (цитата по ТАСС).

Согласно представленной презентации, старт пилотного проекта по продаже российского вина на онлайн-площадках намечен на II квартал 2026 г., а реализация алкоголя и сигарет дистанционным способом – на IV квартал 2027 г.

4 сентября замруководителя Аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова сообщала, что каждый десятый россиянин уже предоставил данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Еще 27% готовы это сделать при необходимости. Кроме того, дополнительно 12% выразили готовность сдать биометрию для защиты от кибермошенничества.

Гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий говорил на ВЭФе, что осенью 2025 г. в Москве стартует внедрение подтверждения возраста при покупке энергетиков в вендинговых автоматах и на кассах самообслуживания. По его словам, в онлайне также прорабатываются пилоты, в том числе для дистанционной продажи энергетиков, который заработает до конца года.

