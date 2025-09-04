Большинство россиян поддержали онлайн-продажу товаров 18+ через биометрию

Большинство россиян поддержали онлайн-продажу товаров 18+ через биометриюНа ВЭФе обсудили запуск интернет-торговли алкоголем с подтверждением возраста через ЕБС
Каждый десятый россиянин уже предоставил данные в Единую биометрическую систему (ЕБС), еще 27% готовы это сделать при необходимости. Дополнительно 12% выразили готовность сдать биометрию для защиты от кибермошенничества, сообщила на ВЭФ-2025 заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова во время сессии «Продажи по-взрослому. Как обеспечить контроль за оборотом товаров с возрастными ограничениями в онлайне».
По ее словам, биометрическая идентификация становится ключевым инструментом при решении социальных задач и может использоваться в том числе для контроля онлайн-продаж товаров с возрастными ограничениями. По данным опроса центра, 61% россиян поддерживает эксперимент по онлайн-продаже такой продукции, 22% выступают против, еще 17% затруднились с ответом.
Центр также опросил «экспертов всех ведущих вузов и экспертных центров страны» – 33% из них выступили против инициативы, указывая на риски обхода возрастного контроля и распространения контрафакта. В качестве дополнительных мер защиты, помимо биометрии, предлагались двухфакторная идентификация, оплата банковскими картами совершеннолетних владельцев и проверка документов при получении.
Биометрия как инструмент контроля
Первый замминистра экономического развития Максим Колесников во время сессии подтвердил, что использование биометрии на маркетплейсах для продажи товаров с ограничениями возможно при соблюдении отраслевого законодательства. Он напомнил, что в рамках закона о платформенной экономике уже предусмотрена возможность реализации «ограниченных» товаров при условии доверенной идентификации через ЕБС или ЕСИА. Но, по его словам, вопрос безопасности таких решений все еще обсуждается. «Когда мы писали, мы в первую очередь думали о рецептурных лекарствах, потому что, на наш взгляд, это важная инфраструктура и важно получить к ней доступ, в том числе дистанционно при подтверждении личности», – добавил Колесников.
Биометрия уже используется в торговле, заявил на ВЭФе гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ; оператор ЕБС) Владислав Поволоцкий. Осенью 2025 г. в Москве стартует внедрение подтверждения возраста при покупке энергетиков в вендинговых автоматах и на кассах самообслуживания, сообщил он. В онлайне, по его словам, также прорабатываются пилоты, в том числе для дистанционной продажи энергетиков, который заработает до конца года.
По словам Поволоцкого, в перспективе инициативу расширят на онлайн-продажу российского вина. «Сервис подтверждения возраста станет важным инструментом “обеления” рынка дистанционной доставки алкоголя», – отметил собеседник. По его данным, объем этого рынка может достигать 100 млрд руб.
Технически система готова: биометрия будет использоваться при формировании и получении заказа, а для окончательной идентификации клиента может применяться протокол BLE – сканирование устройства получателя, рассказал Поволоцкий.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступает за постепенное внедрение онлайн-продажи алкоголя, рассказал во время обсуждения президент АКИТ Артем Соколов. По его словам, связка ЕБС и ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) может обеспечить контролируемую реализацию. В качестве первой категории товаров предлагается разрешить онлайн-продажу российского вина: по оценке АКИТ, это может увеличить рентабельность виноделен на 18–22%.
Ранее РБК со ссылкой на правительственный план пилотного проекта по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями сообщал, что онлайн-продажу российских вин могут разрешить с августа 2026 г.
Минцифры говорит о безопасности
Представитель Минцифры подчеркнул, что ЕБС технически готова к запуску сервиса подтверждения возраста при покупке товаров с ограничениями, в частности энергетиков. «Данные в ЕБС надежно защищены: они хранятся в зашифрованном виде и не покидают периметр системы, – уверяет собеседник. – Передача информации осуществляется в виде математических векторов, а не исходных биометрических данных».
Запрос в систему формируется как бинарный: проверяется, исполнилось ли пользователю 18 лет, и система возвращает ответ «да» или «нет». Представитель Минцифры также напомнил, что биометрические данные в ЕБС хранятся отдельно от персональных и не представляют самостоятельной ценности без связки с ЕСИА.
Использование биометрии остается строго добровольным, добавил собеседник: «Удалить данные из ЕБС можно в любой момент, в том числе через портал госуслуг. Дискриминация граждан, не желающих использовать биометрию, запрещена законом».
Платформы поддерживают осторожно
Представитель Wildberries рассказал «Ведомостям», что в компании считают возможным расширение категорий товаров в онлайне на алкоголь и табак при условии соблюдения всех требований. Но, по его словам, в Wildberries считают использование биометрии «практически во всех иных случаях», включая продажу всех товаров 18+, избыточным. Собеседник добавил, что уже сейчас при выдаче таких заказов осуществляется проверка паспорта, а карточки товаров скрыты до подтверждения возраста.
Представитель «Яндекс.Маркета» также поддержал инициативу. По его словам, ЕГАИС позволит отслеживать путь каждой бутылки, а ЕБС поможет верифицировать возраст покупателя, что обеспечит безопасность онлайн-покупок для всех участников рынка – покупателей и продавцов.
«Если говорить о технической интеграции, то меры, которые предлагает правительство, реализуемы на практике. Со своей стороны мы, как и другие участники рынка, ждем подробностей», – добавил представитель «Яндекс.Маркета».
В «Самокате» биометрию считают «эффективным методом точной верификации пользователя, который гарантирует соблюдение возрастных ограничений», говорит представитель сервиса. Это, продолжает он, позволит создать безопасное и прозрачное решение, которое сократит распространение некачественной и несертифицированной продукции и повысит прозрачность оборота. Кроме того, это положительно скажется на рынке электронной торговли в целом, считает собеседник.
Госдума скептична
Более сдержанную позицию выразил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. По его словам, сегодня нет консенсуса по вопросу онлайн-продажи алкоголя. «Есть определенные публичные и политические риски, и, возможно, двигаться в этом направлении стоит только в формате ограниченного эксперимента, например, с российским вином и в отдельных регионах», – заявил он. При этом Топилин признал, что нелегальная доставка алкоголя уже существует и задача государства – обеспечить возрастной контроль и безопасность продукции.
Эксперты предупреждают о рисках
Не все участники рынка поддерживают идею широкого использования биометрии. Глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров назвал инициативу рискованной. По его мнению, биометрия может привести к передаче персональных данных частным структурам. «Это данные, которые при утечке приведут к огромным проблемам у граждан. Опыт показывает: любые базы рано или поздно оказываются в открытом доступе», – отметил он.
Федоров также указал на риск рыночной концентрации: «Небольшие компании и онлайн-магазины не смогут подключиться к ЕБС на равных условиях. Фактически рынок будет отдан крупным игрокам». Он также отметил, что биометрия – это «чрезмерное вмешательство государства в частную жизнь» и «несоразмерная мера» для продажи товаров 18+, и предложил как альтернативу банковскую идентификацию или подтверждение возраста через «Госуслуги».
Управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян добавил, что для полноценного внедрения биометрии в онлайн-торговле потребуется корректировка законодательства о персональных данных. «Отсутствие письменного согласия пользователя или недостаточные меры по защите могут привести к административной ответственности», – пояснил он.