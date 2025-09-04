Большинство россиян поддержали онлайн-продажу товаров 18+ через биометрию

Первый замминистра экономического развития Максим Колесников во время сессии подтвердил, что использование биометрии на маркетплейсах для продажи товаров с ограничениями возможно при соблюдении отраслевого законодательства. Он напомнил, что в рамках закона о платформенной экономике уже предусмотрена возможность реализации «ограниченных» товаров при условии доверенной идентификации через ЕБС или ЕСИА. Но, по его словам, вопрос безопасности таких решений все еще обсуждается. «Когда мы писали, мы в первую очередь думали о рецептурных лекарствах, потому что, на наш взгляд, это важная инфраструктура и важно получить к ней доступ, в том числе дистанционно при подтверждении личности», – добавил Колесников.