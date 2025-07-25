Товары 18+ начнут продавать на маркетплейсах по биометрии

Как пояснил представитель ЦБТ, в рамках поручения рассматривается возможность применения ЕБС для подтверждения возраста в первую очередь при покупке энергетиков, а также пиротехники и ряда других товаров с возрастными ограничениями в онлайне, в том числе на маркетплейсах. «Эта мера позволит разблокировать возможность онлайн-покупки тонизирующих напитков для совершеннолетних, сохранив при этом полный запрет на доступ к такой продукции для детей и подростков», – говорит собеседник. По данным BusinesStat, за 2020–2024 гг. продажи энергетиков в России выросли в 2,2 раза – с 626 млн до 1357 млн л, сообщал в марте РБК.