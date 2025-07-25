Товары 18+ начнут продавать на маркетплейсах по биометрии

Товары 18+ начнут продавать на маркетплейсах по биометрииПилотный проект, который не касается табака и алкоголя, поручило проработать правительство
Власти планируют запуск пилотного проекта по продаже товаров с возрастными ограничениями в онлайне – через маркетплейсы при подтверждении возраста через биометрию. Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко направил поддержанное президентом поручение (есть в распоряжении «Ведомостей») в Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Роспотребнадзор и Росалкогольтабакконтроль 8 июля.
Представитель аппарата Григоренко подтвердил «Ведомостям», что письмо действительно было направлено, но добавил, что говорить о деталях эксперимента преждевременно. «Использование биометрии при покупке товаров категории 18+ может стать надежным способом подтверждения возраста, – отметил собеседник. – Данный сервис не требует передачи каких-либо персональных данных сторонним организациям. Подтверждение возраста может осуществляться в контуре государственной Единой биометрической системы (ЕБС)».
Согласно поручению вице-премьера, ведомства совместно с заинтересованными органами власти, организациями и АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) должны провести подготовку к пилотному проекту и о результатах доложить в правительство до 24 июля.
На конец июня 2025 г. в ГИС ЕБС зарегистрировано более 119 млн биометрических профилей, из них 85 млн фото и 34 млн записей голоса, говорится в письме Григоренко. Кроме того, ежедневно в ней регистрируется около 40 000 новых пользователей. Биометрия уже используется в 17 коммерческих сервисах и при получении госуслуг. Вице-премьер отмечает, что ЕБС может решить проблему отсутствия в онлайне юридически значимой идентификации возраста для торговли продукцией с возрастными ограничениями.
Что попадет в пилот
На старте пилота применять биометрию для подтверждения возраста при покупке алкоголя и табака в онлайне не планируется, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением проекта. Но он не исключает, что при успешном пилоте практика распространится и на спиртное.
Как пояснил представитель ЦБТ, в рамках поручения рассматривается возможность применения ЕБС для подтверждения возраста в первую очередь при покупке энергетиков, а также пиротехники и ряда других товаров с возрастными ограничениями в онлайне, в том числе на маркетплейсах. «Эта мера позволит разблокировать возможность онлайн-покупки тонизирующих напитков для совершеннолетних, сохранив при этом полный запрет на доступ к такой продукции для детей и подростков», – говорит собеседник. По данным BusinesStat, за 2020–2024 гг. продажи энергетиков в России выросли в 2,2 раза – с 626 млн до 1357 млн л, сообщал в марте РБК.
По словам представителя ЦБТ, технологически сервис подтверждения возраста по биометрии уже реализован: в III квартале 2025 г. он будет внедрен в вендинговых аппаратах, во втором полугодии – на кассах самообслуживания.
Как пояснил собеседник, онлайн-подтверждение возраста по биометрии может быть реализовано на двух этапах: при оформлении заказа в приложении или на сайте и при получении – через устройство курьера, терминал в пункте выдачи заказа или личное устройство пользователя.
Собеседник добавил, что сейчас онлайн-продажа алкоголя запрещена 171-ФЗ, но технических ограничений нет. «Для применения биометрии при онлайн-продаже алкогольной продукции требуется сформировать нормативную рамку», – отметил он.
Представитель Минцифры подтвердил «Ведомостям», что министерство получило поручение Григоренко. Сейчас Минцифры обсуждает возможность проведения пилота с другими ведомствами, но говорить о деталях преждевременно, заявил собеседник. «На данный момент онлайн-продажа ряда товаров запрещена из-за невозможности подтвердить возраст, биометрия же позволяет сделать это дистанционно и безошибочно», – добавил он.
В Минэкономразвития, Минпромторге, Роспотребнадзоре и Росалкогольтабакконтроле не ответили на запросы «Ведомостей».
Маркетплейсы – за, ритейл опасается
Представитель «Яндекс маркета» сообщил «Ведомостям», что в компании изучают параметры пилота и планируют участие в нем. Представитель Wildberries отметил, что верификация по биометрии может быть полезной, особенно для торговли алкогольными и табачными изделиями. Но маркетплейс считает избыточным использование биометрии для продажи товаров с возрастным ограничением: «На платформе уже реализованы меры контроля – от скрытия карточек 18+ до обязательного предъявления паспорта при получении». В пресс-службе Ozon отказались от комментариев.
Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет ритейлеров) Станислав Богданов считает, что цифровые механизмы подтверждения возраста могут быть удобны и для бизнеса, и для государства, но предостерегает от распространения пилота на товары, продажа которых регулируется особыми нормами, – алкоголь, табак и энергетики. «Их розничный оборот требует соблюдения лицензионных, территориальных и временных ограничений, – поясняет он. – В онлайне это вряд ли возможно обеспечить. Кроме того, такие категории подвержены рискам контрафакта».
По мнению главы совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексея Федорова, инициатива поможет автоматизировать ручную проверку документов, избежать подделки паспортов и стимулировать рынок онлайн-продаж алкоголя. Это позволит маркетплейсам увеличить ассортимент, а государству – получить налоговые поступления, отметил он.
Но пока, по мнению Федорова, инициатива юридически и технологически сырая. Он отметил, что в законодательстве отсутствует четкая база для обязательного использования биометрии в онлайн-продажах, а применение такой технологии без ясных правовых рамок может привести к судебным спорам и конфликтам с законом о персональных данных.
Кроме того, по словам собеседника, у маркетплейсов нет достаточного опыта и ресурсов для защиты биометрических данных на уровне госбанков или МФЦ, что создает риски утечек. Он также предупредил о возможной негативной реакции пользователей: не все готовы передавать свою биометрию частным компаниям, что может вызвать отток покупателей.
Федоров указал и на риск дискриминации: не все потребители, особенно в регионах, имеют устройства с подходящей камерой или нужными приложениями для регистрации биометрии. Это может фактически ограничить доступ к товарам, отмечает он. Также внедрение биометрии, по его словам, требует серьезных инвестиций, что поставит небольшие магазины и региональные площадки в заведомо неравные условия по сравнению с крупными игроками. Также не ясно, как подобная система будет взаимодействовать с международными площадками, такими как AliExpress или Ozon Global, – это может вступать в противоречие с зарубежными нормами.
Руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов выразил сомнение в готовности маркетплейсов к соблюдению возрастных ограничений при онлайн-продаже. Он отметил, что по результатам мониторинговых закупок тонизирующих напитков, проведенных организацией, крупнейшие онлайн-площадки игнорируют базовые меры контроля – проверку паспорта или идентификацию через «Госуслуги». По его словам, это происходит на всех этапах – от оформления заказа до доставки на дом или в пункт выдачи.
Павлов добавляет, что в дистанционной торговле на маркетплейсах задействовано сразу несколько участников – от агрегатора до курьера, что размывает ответственность и затрудняет установление виновных в случае нарушений.