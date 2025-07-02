Минпромторг призвал усилить ответственность за контрафакт на маркетплейсах

«На наш взгляд, настало время урегулировать отдельные моменты деятельности маркетплейсов, выровнять правила игры с офлайн-сегментом. А именно – ужесточить контроль за маркировкой размещаемых товаров с соблюдением обязательных требований, повысить ответственность за продажу контрафакта, подделок, обеспечить проверку необходимых сведений через государственные информсистемы и выстроить отношения платформ со своими контрагентами», – сказал министр.