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Минпромторг призвал усилить ответственность за контрафакт на маркетплейсах

Ведомости

Необходимо усилить контроль за маркировкой товаров на маркетплейсах, а также повысить ответственность за продажу контрафакта. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на пленарном заседании Совета Федерации.

По словам Алиханова, количество пунктов выдачи заказов в стране «стремится к 200 000 объектов». На платформах размещается порядка 1,5 млн поставщиков, преимущественно из сектора МСП.

«На наш взгляд, настало время урегулировать отдельные моменты деятельности маркетплейсов, выровнять правила игры с офлайн-сегментом. А именно – ужесточить контроль за маркировкой размещаемых товаров с соблюдением обязательных требований, повысить ответственность за продажу контрафакта, подделок, обеспечить проверку необходимых сведений через государственные информсистемы и выстроить отношения платформ со своими контрагентами», – сказал министр.

В мае «Ведомости» писали, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупные сети магазинов, в том числе «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» и др.) предложила обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров, а также исключить из проекта о платформенной экономике норму, разрешающую удаленную продажу алкоголя и табака при помощи биометрии.

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