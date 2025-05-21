Ритейлеры предлагают обязать маркетплейсы проверять маркировку всех товаров

Глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров уверен, что проверка кодов маркировки должна оставаться в зоне ответственности государства и оператора системы, а не коммерческих площадок. Он напомнил, что за маркировку отвечает продавец, который выводит товар на рынок, а у платформы нет ни доступа к полным данным, ни юридического основания вмешиваться в чужую продукцию. По его словам, если обязанность по валидации кодов будет возложена на маркетплейсы, это приведет к росту издержек, особенно для малого и среднего бизнеса. В конечном итоге это может отразиться на цене товаров для потребителя. Дополнительные проверки создадут серьезную нагрузку на логистику и IT-инфраструктуру платформ, добавил он.