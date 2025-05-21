Ритейлеры предлагают обязать маркетплейсы проверять маркировку всех товаров

Ритейлеры предлагают обязать маркетплейсы проверять маркировку всех товаровНо в правительстве считают, что законопроект о платформенной экономике уже учитывает интересы бизнеса
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупные сети магазинов, в том числе «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» и др.) предложила обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров и исключить из законопроекта о платформенной экономике норму, разрешающую дистанционную продажу алкоголя и табака при помощи биометрии. Об этом говорится в письме председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину, с которым ознакомились «Ведомости». «Ведомости» направили запрос представителю Топилина.
Богданов пояснил «Ведомостям», что предлагаемые меры направлены на устранение наиболее острых дисбалансов в регулировании цифровых платформ и омниканальной розницы.
Контроль маркировки
В частности, ассоциация в письме Топилину предлагает, чтобы товар, проходящий через логистическую инфраструктуру цифровой платформы (склады, сортировочные центры или пункты выдачи), проверялся оператором на наличие маркировки. Конкретные меры должно будет установить правительство, пишет председатель президиума АКОРТ.
Государственная система маркировки стартовала в 2019 г. с целью противодействия фальсификату. Разработчик системы «Честный знак» уже включает данные по 27 товарным группам: молочной продукции, бутилированной воде, безалкогольным напиткам, табаку, пиву, обуви, товарам легкой промышленности, шинам, медицинским изделиям, лекарствам, кормам для животных и т. д. С начала действия маркировка принесла в бюджет России 1,2 трлн руб., говорила в конце апреля 2025 г. заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. По ее словам, половину всех поступлений обеспечила маркировка табачной продукции.
Как пояснил «Ведомостям» Богданов, текущая ситуация создает лазейки для недобросовестных продавцов, особенно в категориях с высоким риском: это продукты питания, БАДы и детские товары.
«Учитывая, что товары проходят через инфраструктуру маркетплейса, площадки обладают техническими возможностями для валидации маркировки, – подчеркнул он. – Поэтому мы считаем логичным возложить на них обязанность по контролю маркировки, чтобы обеспечить защиту потребителей и снизить риски оборота нелегальных товаров».
Оставить спиртное в магазине
Кроме того, АКОРТ в письме Топилину просит исключить из законопроекта о платформенной экономике норму, которая фактически разрешает онлайн-продажу алкоголя и табака при биометрической верификации покупателя через Единую биометрическую систему (ЕБС). Ассоциация указывает, что такая норма противоречит действующему законодательству об обороте подакцизных товаров и не обеспечит должного контроля за возрастом покупателей.
Как хотят регулировать платформы
Дистанционная продажа алкоголя и табака может привести к росту потребления и расширению теневого рынка, заявил «Ведомостям» Богданов. «Биометрия – это современный инструмент, но применительно к подакцизным товарам остаются серьезные риски нарушений», – считает председатель президиума АКОРТ.
В письме АКОРТ также предлагает распространить действие закона «О торговле» на оборот продовольственных товаров, которые маркетплейсы выкупают в собственность, а также снять ограничения на оказание посреднических услуг с маркетплейсов, входящих в одну группу с торговыми сетями, и ввести ограничение на скидки.
Речь идет, в частности, о том, что сейчас закон о торговле (381-ФЗ) запрещает торговым сетям принимать для реализации продовольственные товары по посредническим договорам. Сети обязаны выкупать все товары у поставщиков, а уже потом их продавать. На маркетплейсы это требование не распространяется. Но если маркетплейс входит в одну группу с торговой сетью, запрет на использование агентских схем автоматически распространяется и на него. «Ведомости» подробно писали об этой дискуссии между маркетплейсами и розничными сетями 14 апреля 2025 г.
Поиск баланса интересов
Представитель Минэкономразвития заявил, что предложения АКОРТ обсуждались, но распространять закон о торговле на цифровые платформы в министерстве считают нецелесообразным. «Нормы просто не будут работать, – говорит собеседник. – Это приведет к неопределенности и затормозит развитие отрасли». При этом «концептуально» Минэк поддерживает инициативы, направленные на дерегулирование офлайн-торговли.
Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует, в частности, разработку законопроекта о платформенной экономике) подчеркнул, что законопроект разрабатывался с участием как ритейлеров, так и платформ и отражает баланс интересов. Сейчас законопроект и сопровождающие его поправки проходят стандартные процедуры согласования перед внесением в Госдуму, добавил собеседник. Комитет Госдумы по экономической политике будет профильным при его рассмотрении.
Глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров уверен, что проверка кодов маркировки должна оставаться в зоне ответственности государства и оператора системы, а не коммерческих площадок. Он напомнил, что за маркировку отвечает продавец, который выводит товар на рынок, а у платформы нет ни доступа к полным данным, ни юридического основания вмешиваться в чужую продукцию. По его словам, если обязанность по валидации кодов будет возложена на маркетплейсы, это приведет к росту издержек, особенно для малого и среднего бизнеса. В конечном итоге это может отразиться на цене товаров для потребителя. Дополнительные проверки создадут серьезную нагрузку на логистику и IT-инфраструктуру платформ, добавил он.
1,2 трлн руб.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что проверка маркировки на стороне платформы – мера труднореализуемая и сопряженная с рисками для всех участников: продавцов, маркетплейсов и покупателей. Он пояснил, что маркировка наносится непосредственно на товар. Если тот проходит через склад площадки, платформа действительно может проверить каждый экземпляр. Но если продавец сам доставляет заказ и упаковывает товар заранее, то маркетплейс уже не имеет права вскрывать упаковку на «последней миле» – в противном случае товар может быть поврежден, а покупатель получит его в ненадлежащем виде, поясняет эксперт.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; входят Ozon, Wildberries, «Ситилинк», «М.видео», «Авито») Артем Соколов считает, что требование по проверке маркировки уже реализовано: «Платформы подключены к «Честному знаку», и без регистрации товара размещение невозможно. Фактически это уже работает».
Представитель Wildberries подтвердил, что там на площадке реализовали проверку кодов маркировки при приемке продукции на склад. Продавцы заранее предупреждаются об обязательной маркировке новых товарных категорий, а также проходят обучение на вебинарах, говорит собеседник. Но при схемах, в которых Wildberries выступает только как витрина или логист, но не хранит товар на своем складе, проверить маркировку невозможно – товар поступает уже упакованным, подтвердил он. Тем не менее отсутствие маркировки является нарушением оферты, подчеркивает представитель Wildberries.
В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) поддерживают предложения АКОРТ. «Считаем, что маркетплейсы должны стать территорией, безопасной для потребителей», – заявил ее представитель.
«Попытка заблокировать конкуренцию»
Новую норму о продаже алкоголя и табака при биометрической идентификации, против которой выступила АКОРТ, в Wildberries поддерживают. «С учетом уровня технологического развития платформ можно обеспечить безопасную реализацию таких товаров, – говорит представитель маркетплейса. – Попытка заблокировать эту меру – это, по сути, попытка заблокировать конкуренцию».
Бурмистров, напротив, считает отказ от биометрической идентификации при продаже товаров с ограничениями логичным. По его словам, внедрение биометрии – процесс многосоставной и затратный для бизнеса. Но, подчеркнул эксперт, важно предусмотреть альтернативные способы идентификации, чтобы у потребителей оставался выбор.
Текущая редакция законопроекта вступает в противоречие с действующими законами об алкоголе и табаке, подчеркивает управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян. «ЕБС не может быть единственным способом контроля возраста», – считает он.