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Налоговые органы усилили контроль за теневой занятостью сотрудников ПВЗ

Владельцы такого бизнеса получают требования о доплате страховых взносов и НДФЛ за неоформленных работников
Дарья Мосолкина
Александр Манзюк / ТАСС
Александр Манзюк / ТАСС

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов из разных регионов страны весной текущего года стали массово получать уведомления о вызове в налоговую и требования о представлении документов из-за подозрений в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ, рассказали восемь бухгалтеров, оказывающих услуги таким предпринимателям, а также юрист по налоговым спорам. «Ведомости» ознакомились с пятью такими документами от инспекций Московской, Свердловской и Ленинградской областей.

В ряде случаев, перед тем как прислать требования, налоговики приходят в такие пункты для опроса сотрудников и выявления фактов уклонения от официального трудоустройства, говорят собеседники «Ведомостей». В фокус внимания инспекторов попали в первую очередь случаи, когда один предприниматель управляет двумя и более ПВЗ без оформления сотрудников, так как обеспечивать их одновременную работу единолично он не может, поясняют юристы. В трех из пяти уведомлений, с которыми ознакомились «Ведомости», указано, что таких предпринимателей налоговые органы выявляют в результате «анализа информации о движении денежных средств» по их счетам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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