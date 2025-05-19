Налоговые органы усилили контроль за теневой занятостью сотрудников ПВЗ

Налоговые органы усилили контроль за теневой занятостью сотрудников ПВЗВладельцы такого бизнеса получают требования о доплате страховых взносов и НДФЛ за неоформленных работников
Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов из разных регионов страны весной текущего года стали массово получать уведомления о вызове в налоговую и требования о представлении документов из-за подозрений в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ, рассказали восемь бухгалтеров, оказывающих услуги таким предпринимателям, а также юрист по налоговым спорам. «Ведомости» ознакомились с пятью такими документами от инспекций Московской, Свердловской и Ленинградской областей.
В ряде случаев, перед тем как прислать требования, налоговики приходят в такие пункты для опроса сотрудников и выявления фактов уклонения от официального трудоустройства, говорят собеседники «Ведомостей». В фокус внимания инспекторов попали в первую очередь случаи, когда один предприниматель управляет двумя и более ПВЗ без оформления сотрудников, так как обеспечивать их одновременную работу единолично он не может, поясняют юристы. В трех из пяти уведомлений, с которыми ознакомились «Ведомости», указано, что таких предпринимателей налоговые органы выявляют в результате «анализа информации о движении денежных средств» по их счетам.