Росавиация ожидает выбытия около трети парка авиакомпаний до 2030 года

Восстановление показателей авиатранспорта сдерживают сложная геополитическая обстановка, ограничения полетов в южные аэропорты страны, а также сложности с поставками авиазапчастей, ремонтом и страхованием иностранных самолетов, отмечалось в документе. При этом только в этом году Минтранс открыл два из закрытых аэропортов на юге страны – в Геленджике и Краснодаре. В 2024 г. был открыт аэропорт Элисты. Таким образом, закрытыми для гражданской авиации остаются восемь аэропортов.