Росавиация ожидает выбытия около трети парка авиакомпаний до 2030 года

Росавиация ожидает выбытия около трети парка авиакомпаний до 2030 годаСамолетов может не хватить для достижения показателей авиационной подвижности населения
Пессимистичный прогноз Росавиации предполагает выбытие более 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 г. Об этом 7 октября сообщил руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.
Из выбывающих самолетов 230 судов – это отечественная техника, в том числе возрастом 40–50 и более лет, еще 109 – иностранные машины, уточнил Ядров. Его слова передал «Интерфакс». В части вертолетного парка ожидается выбытие 190 отечественных и 10 иностранных единиц техники.
По словам Ядрова, сейчас парк 76 авиакомпаний, выполняющих 99% полетов, составляет 1135 воздушных судов, при этом фактически эксплуатируются 1088 машин.
За семь месяцев 2025 г. пассажиропоток российских авиакомпаний составил 62,1 млн человек, сообщала Росавиация. Это на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В частности, на внутренних линиях перевозки пассажиров снизились на 2,6% до 46,8 млн человек, на международных – выросли на 1% до 15,2 млн.
Согласно февральскому прогнозу Ядрова, перевозки авиакомпаний России в текущем году составят 109,7 млн пассажиров, что на 1,8% меньше, чем в 2024 г. Минтранс сохраняет прогноз пассажиропотока на уровне 2024 г. – 111,7 млн человек, говорил в августе замминистра Владимир Потешкин. Макропрогноз Минэкономразвития на 2025–2028 гг. предполагает перевозки на уровне 109,6 млн пассажиров.
В 2028 г. в базовом варианте показатель составит 126,7 млн человек, что почти на 14% больше по сравнению с фактическим уровнем 2024 г., следует из макропрогноза («Ведомости» писали об этом 25 сентября). Консервативный сценарий предполагает рост авиаперевозок в 2028 г. лишь на 6% к уровню 2024 г. до 118,5 млн пассажиров.
Восстановление показателей авиатранспорта сдерживают сложная геополитическая обстановка, ограничения полетов в южные аэропорты страны, а также сложности с поставками авиазапчастей, ремонтом и страхованием иностранных самолетов, отмечалось в документе. При этом только в этом году Минтранс открыл два из закрытых аэропортов на юге страны – в Геленджике и Краснодаре. В 2024 г. был открыт аэропорт Элисты. Таким образом, закрытыми для гражданской авиации остаются восемь аэропортов.
Первые импортозамещенные российские самолеты МС-21 и SJ100 эксплуатанты должны начать получать в 2026 г.
Позже представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале, что авиарегулятор и Минтранс России разрабатывают меры для сохранения парка самолетов до 2030 г. Они стремятся избежать ситуации, когда из эксплуатации может выйти 339 воздушных судов.
Еще в 2022 г. прогнозы темпов выбытия самолетов иностранного происхождения делались на основании оценок авиакомпаний, а они смотрели на ситуацию пессимистично, напоминает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Но тогда у эксплуатантов еще не было понимания путей обхода санкций, поэтому прогнозы оказались неточными, объясняет он.
Сейчас видно, что запаса прочности, который был тогда у отрасли, хватило до 2025 г. Но еще пять лет без новых самолетов сохранять провозные емкости на нынешнем уровне не получится, продолжает эксперт. Тем более без пополнения флота невозможно достичь установленного президентом целевого показателя по росту авиационной подвижности населения в полтора раза.
Пантелеев дополнил, что пассажиропоток российских авиакомпаний будет зависеть не только от поставки новых самолетов, но и от макроэкономической ситуации в стране и уровня спроса на перевозки.
Парк иностранных судов не вечен и темпы роста перевозок сейчас целиком зависят от кресельной емкости самолетов, которые будут поступать эксплуатантам, говорит ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Сейчас увеличение этой емкости – вопрос начала поставок судов российского производства в коммерчески значимых масштабах, отметил он.