Сеть супермаркетов «Глобус гурмэ» закрыла последние магазины в Москве

Сеть супермаркетов «Глобус гурмэ» закрыла последние магазины в МосквеРитейлер после многократной смены собственников так и не смог увеличить число точек
В Москве закрылся старейший магазин сети премиальных гастрономов «Глобус гурмэ». Он располагался в торговом центре «Гименей» на ул. Большой Якиманке в центре столицы. Об этом первым сообщило издание MSk1.ru.
Супермаркет в этом месте функционировал с 2005 г. На «Яндекс картах» последний отзыв о точке датирован 20 августа – пользователь написал, что тот «больше не работает». Судя по отзывам в 2ГИС, этот гастроном закрылся еще раньше – в июле 2025 г.
