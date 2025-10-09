Газета
Главная / Бизнес /

Сеть супермаркетов «Глобус гурмэ» закрыла последние магазины в Москве

Ритейлер после многократной смены собственников так и не смог увеличить число точек
Полина Гриценко
Линда Журавлева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Москве закрылся старейший магазин сети премиальных гастрономов «Глобус гурмэ». Он располагался в торговом центре «Гименей» на ул. Большой Якиманке в центре столицы. Об этом первым сообщило издание MSk1.ru.

Супермаркет в этом месте функционировал с 2005 г. На «Яндекс картах» последний отзыв о точке датирован 20 августа – пользователь написал, что тот «больше не работает». Судя по отзывам в 2ГИС, этот гастроном закрылся еще раньше – в июле 2025 г.

