Поможет ли металлургам отсрочка по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ

Минфин разработал проект постановления правительства об оказании поддержки российской отрасли черной металлургии за счет переноса сроков уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче железной руды. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба министерства. Сроки платежей будут перенесены на 1 декабря 2025 г. Проект подготовлен по поручению премьера Михаила Мишустина, поясняет пресс-служба Минфина. Постановление вступит в силу в день его опубликования.