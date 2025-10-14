Поможет ли металлургам отсрочка по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ

Поможет ли металлургам отсрочка по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИПоложение крупных компаний позволяет им безболезненно пройти сложный период, говорит эксперт
Минфин разработал проект постановления правительства об оказании поддержки российской отрасли черной металлургии за счет переноса сроков уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче железной руды. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба министерства. Сроки платежей будут перенесены на 1 декабря 2025 г. Проект подготовлен по поручению премьера Михаила Мишустина, поясняет пресс-служба Минфина. Постановление вступит в силу в день его опубликования.
Необходимость такой меры поддержки министерство объясняет результатами анализа финансового состояния предприятий отрасли, а также «сложившейся правоприменительной практикой». По оценкам Минфина, отсрочка уплаты акциза и НДПИ позволит металлургическим предприятиям «высвободить оборотные средства для преодоления последствий ситуации, сложившейся в их хозяйственной деятельности, и стабилизировать финансовые показатели».