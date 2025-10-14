Газета
Поможет ли металлургам отсрочка по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ

Положение крупных компаний позволяет им безболезненно пройти сложный период, говорит эксперт
Василий Милькин
Павел Колядин / ТАСС

Минфин разработал проект постановления правительства об оказании поддержки российской отрасли черной металлургии за счет переноса сроков уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче железной руды. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба министерства. Сроки платежей будут перенесены на 1 декабря 2025 г. Проект подготовлен по поручению премьера Михаила Мишустина, поясняет пресс-служба Минфина. Постановление вступит в силу в день его опубликования.

Необходимость такой меры поддержки министерство объясняет результатами анализа финансового состояния предприятий отрасли, а также «сложившейся правоприменительной практикой».  По оценкам Минфина, отсрочка уплаты акциза и НДПИ позволит металлургическим предприятиям «высвободить оборотные средства для преодоления последствий ситуации, сложившейся в их хозяйственной деятельности, и стабилизировать финансовые показатели». 

