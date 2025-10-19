«Роснано» продала производственную площадку «Новамедики»Ее препараты, возможно, будут реализованы отдельно
АО «Синмедекс» 16 октября стало единственным владельцем ООО «Новамедика иннотех», по данным ЕГРЮЛ. До этого компания через ряд структур принадлежала госкомпании «Роснано». Последняя еще в августе объявила о проведении торгов по продаже 100% этой фирмы. Но на участие в торгах была подана лишь одна заявка, по данным электронной торговой площадки. Стартовая цена составляла 720 млн руб.
Кто стал покупателем, в «Роснано» не говорят. Представитель госкомпании лишь сказал, что она планирует направить полученные средства на развитие приоритетных направлений. Среди них он называет проекты малотоннажной химии в соответствии с приоритетами нацпроекта «Новые материалы и химия». На первом этапе эти проекты касаются в том числе создания производств субстанций и сырья для них – интермедиатов, а также действующих веществ для химических средств защиты растений.
Связаться с «Синмедексом» не удалось. О самой компании известно мало. Она была зарегистрирована в Москве в июле 2025 г. Ее учредители не раскрываются, гендиректор – гражданин Белоруссии Николай Солодуха. Но «Новамедикой» интересовалась группа «Фармэко» Владимира Бабия, знает источник «Ведомостей», знакомый с ходом переговоров. Стороны долго не могли сойтись в цене, уточняет он.
В «Фармэко» свой интерес комментировать отказались. Сам Бабий сказал «Ведомостям», что «Синмедекс» не имеет отношения к «Фармэко», а группа «Новамедикой» не интересуется. «Новамедика иннотех» продана «независимому инвестору в области фармацевтики», говорит старший партнер Verba Legal Александр Панов (компания сопровождала сделку). Самого партнера он не называет.
Сама организация – это лишь производственная площадка и научно-исследовательский центр фармкомпании «Новамедика». К последней относится также ООО «Новамедика» – на ней числится продуктовый портфель из пяти зарегистрированных препаратов, по данным госреестра лекарственных средств. Среди них – «Миореол» для лечения деменции, «Релонова» для терапии мигрени, препарат от бессонницы «Левросо лонг». Научно-производственный комплекс «Новамедики» в особой экономической зоне «Технополис Москва» работает также как контрактная площадка. По данным госреестра, там выпускаются, в частности, препараты «Биннофарм групп» и «Р-фарма». Мощность завода – до 150 млн лекарственных единиц в год, включая таблетки, пеллеты, мягкие и твердые желатиновые капсулы.
В «Роснано» говорят, что препараты пока остаются в собственности госкомпании. Их продажа может быть отдельной сделкой, не исключает ее представитель. По его словам, ключевыми задачами «стратегического инвестора», купившего «Новамедика иннотех», станут модернизация, дальнейшее развитие контрактного производства и расширение партнерства с фармпроизводителями.
На конец 2024 г. стоимость капитала «Новамедики» составляла около 505 млн руб., говорит инвестбанкир Илья Шумов. Эта сумма может быть близка к рыночной оценке долей компании, хотя ее деятельность в прошлом году была убыточной, напоминает он. По итогам 2024 г. выручка «Новамедика иннотех» сократилась в 2,5 раза до 57,6 млн руб., чистый убыток вырос на 21,7% до 155,9 млн руб. Шумов не исключает, что покупатель дал минимально возможное предложение по цене на торгах – 720 млн руб. Также новый собственник мог, по его словам, воспользоваться максимально возможной рассрочкой по оплате в рамках заявки на конкурс — 540 дней.