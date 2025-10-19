Газета
Главная / Бизнес /

«Роснано» продала производственную площадку «Новамедики»

Ее препараты, возможно, будут реализованы отдельно
Полина Гриценко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

АО «Синмедекс» 16 октября стало единственным владельцем ООО «Новамедика иннотех», по данным ЕГРЮЛ. До этого компания через ряд структур принадлежала госкомпании «Роснано». Последняя еще в августе объявила о проведении торгов по продаже 100% этой фирмы. Но на участие в торгах была подана лишь одна заявка, по данным электронной торговой площадки. Стартовая цена составляла 720 млн руб.

Кто стал покупателем, в «Роснано» не говорят. Представитель госкомпании лишь сказал, что она планирует направить полученные средства на развитие приоритетных направлений. Среди них он называет проекты малотоннажной химии в соответствии с приоритетами нацпроекта «Новые материалы и химия». На первом этапе эти проекты касаются в том числе создания производств субстанций и сырья для них – интермедиатов, а также действующих веществ для химических средств защиты растений.

Связаться с «Синмедексом» не удалось. О самой компании известно мало. Она была зарегистрирована в Москве в июле 2025 г. Ее учредители не раскрываются, гендиректор – гражданин Белоруссии Николай Солодуха. Но «Новамедикой» интересовалась группа «Фармэко» Владимира Бабия, знает источник «Ведомостей», знакомый с ходом переговоров. Стороны долго не могли сойтись в цене, уточняет он.

В «Фармэко» свой интерес комментировать отказались. Сам Бабий сказал «Ведомостям», что «Синмедекс» не имеет отношения к «Фармэко», а группа «Новамедикой» не интересуется. «Новамедика иннотех» продана «независимому инвестору в области фармацевтики», говорит старший партнер Verba Legal Александр Панов (компания сопровождала сделку). Самого партнера он не называет.

Арбитражный суд снял запрет на распоряжение долями экс-менеджера «Роснано»

Общество

Сама организация – это лишь производственная площадка и научно-исследовательский центр фармкомпании «Новамедика». К последней относится также ООО «Новамедика» – на ней числится продуктовый портфель из пяти зарегистрированных препаратов, по данным госреестра лекарственных средств. Среди них – «Миореол» для лечения деменции, «Релонова» для терапии мигрени, препарат от бессонницы «Левросо лонг». Научно-производственный комплекс «Новамедики» в особой экономической зоне «Технополис Москва» работает также как контрактная площадка. По данным госреестра, там выпускаются, в частности, препараты «Биннофарм групп» и «Р-фарма». Мощность завода – до 150 млн лекарственных единиц в год, включая таблетки, пеллеты, мягкие и твердые желатиновые капсулы.

В «Роснано» говорят, что препараты пока остаются в собственности госкомпании. Их продажа может быть отдельной сделкой, не исключает ее представитель. По его словам, ключевыми задачами «стратегического инвестора», купившего «Новамедика иннотех», станут модернизация, дальнейшее развитие контрактного производства и расширение партнерства с фармпроизводителями.

На конец 2024 г. стоимость капитала «Новамедики» составляла около 505 млн руб., говорит инвестбанкир Илья Шумов. Эта сумма может быть близка к рыночной оценке долей компании, хотя ее деятельность в прошлом году была убыточной, напоминает он. По итогам 2024 г. выручка «Новамедика иннотех» сократилась в 2,5 раза до 57,6 млн руб., чистый убыток вырос на 21,7% до 155,9 млн руб. Шумов не исключает, что покупатель дал минимально возможное предложение по цене на торгах – 720 млн руб. Также новый собственник мог, по его словам, воспользоваться максимально возможной рассрочкой по оплате в рамках заявки на конкурс — 540 дней.

