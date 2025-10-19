«Роснано» продала производственную площадку «Новамедики»

На конец 2024 г. стоимость капитала «Новамедики» составляла около 505 млн руб., говорит инвестбанкир Илья Шумов. Эта сумма может быть близка к рыночной оценке долей компании, хотя ее деятельность в прошлом году была убыточной, напоминает он. По итогам 2024 г. выручка «Новамедика иннотех» сократилась в 2,5 раза до 57,6 млн руб., чистый убыток вырос на 21,7% до 155,9 млн руб. Шумов не исключает, что покупатель дал минимально возможное предложение по цене на торгах – 720 млн руб. Также новый собственник мог, по его словам, воспользоваться максимально возможной рассрочкой по оплате в рамках заявки на конкурс — 540 дней.