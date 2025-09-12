Арбитражный суд снял запрет на распоряжение долями экс-менеджера «Роснано»Но это решение не предопределяет судьбу основного спора, говорят эксперты
Арбитражный суд Москвы отменил обеспечительные меры по иску АО «Роснано» к бывшему топ-менеджеру корпорации Владимиру Аветисяну, обнаружили «Ведомости» опубликованное 3 сентября решение в судебной картотеке. Ранее эти меры были приняты в рамках иска «Роснано» о признании недействительными сделок по отчуждению им долей в шести обществах – «Вариант», «М-групп», «Эл-транзит плюс», «Линия-Э», «Элтех» и «Проэнерджи».
В иске «Роснано» утверждает, что Аветисян продал или передал свои доли в шести компаниях третьим лицам (структурам «МСК логистика», «МСК-СЭК» и «ОЭС-Самараэнергосбыт») с нарушением корпоративных прав и интересов самой «Роснано». По мнению истца, сделки были направлены на вывод активов из-под контроля и фактически лишали корпорацию возможности реализовать свои имущественные интересы. Речь идет о сделках по отчуждению бывшим топ-менеджером своих долей в ООО «М-групп» (25%), ООО «Эл-транзит плюс» (25%), ООО «Вариант» (33,3%) в пользу ООО «МСК логистика», ООО «Линия-Э» (40,89%) и ООО «Электех» (27,77%) в пользу ООО «МСК-СЭК», а также ООО «Проэнерджи» (39,45%) в пользу ООО «ОЭС-Самараэнергосбыт». Соответствующие записи о сделках внесены в ЕГРЮЛ 11 апреля. Сумма исковых требований самой корпорации составляет 3,701 млрд руб.
В июне арбитражный суд частично удовлетворил требование истца о наложении обеспечительных мер и запретил налоговым органам регистрировать сделки со спорными долями, а самим обществам – отчуждать недвижимость, внеоборотные активы и доли в других юрлицах. Чтобы предотвратить вывод имущества из компании, суды иногда принимают обеспечительные меры в рамках корпоративных споров, говорит партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. Иначе может получиться так, что истец получит долю в компании, которая фактически ничего из себя не представляет, поясняет эксперт. В июне суд не стал обязывать ФНС внести отдельные записи о наложении обеспечительных мер в ЕГРЮЛ, посчитав, что эти действия обеспечиваются содержанием самого реестра. Эти меры должны были зафиксировать статус-кво до завершения разбирательства. Теперь же по заявлению Аветисяна и «Элтеха» ограничения были полностью сняты.
«Ведомости» направили запросы в «Роснано» и «Элтех» с просьбой объяснить причины снятия обеспечительных мер по иску.
Согласно неоднократным разъяснениям Верховного суда, недопустимо применение обеспечительных мер, которые непропорционально ограничивают законные интересы одной из сторон или делают невозможным осуществление ее деятельности, что в полной мере относится и к обеспечительным мерам по корпоративным спорам, объясняет решение суда по заявлению Аветисяна партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.
Претензии «Роснано» к бывшим руководителям
С точки зрения процессуальной стратегии для «Роснано» ничего не изменилось с отменой мер обеспечения: по-прежнему предстоит доказывать наличие оснований для признания сделок недействительными, лишь путь оспаривания может несколько удлиниться, считает эксперт. Но для этого может потребоваться предъявление отдельных самостоятельных исков и доказывание оснований для признания каждой из последующих сделок недействительной, например недобросовестность в поведении ее сторон, пороки воли, несоблюдение иных требований закона и т. д., добавляет Учитель.
По всей видимости, ответчик предоставил встречное обеспечение взамен принятых обеспечительных мер, предполагает руководитель практики разрешения споров Lidings Александр Попелюк. Ответчик мог внести на депозитный счет арбитражного суда денежные средства либо предоставить банковскую гарантию, поручительство или иное финансовое обеспечение на сумму, соразмерную имущественному требованию, говорит он. Вероятно, что сумма эта эквивалента действительной стоимости долей обществ, сделки с долями которых оспариваются, полагает Попелюк.
Отмену обеспечительных мер нельзя рассматривать как индикатор оценки судом перспектив основного спора по существу, указывает партнер NOVATOR Legal Group Александр Катков. Это решение касается исключительно соразмерности и необходимости обеспечительных мер и не прогнозирует итогового решения. Статистика и сложившаяся практика показывают, что суды стали чаще применять обеспечительные меры на ранних стадиях, но затем по ходатайству сторон тщательно проверять их обоснованность, уточнил Катков.
У «Роснано» сохраняется ряд механизмов защиты, говорит юрист. Например, компания может повторно заявить о применении обеспечительных мер, если представит суду новые и конкретные доказательства реальной и неминуемой угрозы вывода активов или совершения иных сделок, наносящих ущерб ее интересам, заключил он.
