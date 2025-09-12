Арбитражный суд снял запрет на распоряжение долями экс-менеджера «Роснано»

В июне арбитражный суд частично удовлетворил требование истца о наложении обеспечительных мер и запретил налоговым органам регистрировать сделки со спорными долями, а самим обществам – отчуждать недвижимость, внеоборотные активы и доли в других юрлицах. Чтобы предотвратить вывод имущества из компании, суды иногда принимают обеспечительные меры в рамках корпоративных споров, говорит партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. Иначе может получиться так, что истец получит долю в компании, которая фактически ничего из себя не представляет, поясняет эксперт. В июне суд не стал обязывать ФНС внести отдельные записи о наложении обеспечительных мер в ЕГРЮЛ, посчитав, что эти действия обеспечиваются содержанием самого реестра. Эти меры должны были зафиксировать статус-кво до завершения разбирательства. Теперь же по заявлению Аветисяна и «Элтеха» ограничения были полностью сняты.