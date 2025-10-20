Владельцы Stardogs запускают сеть блинных

Владельцы Stardogs запускают сеть блинныхЭто третий формат уличной еды в портфеле компании
Компания «Макрон», управляющая сетями быстрого питания Stardogs и «Ура! Шаурма от Стардогс», подала заявку на регистрацию товарного знака «БлинХочешь?». На это обратили внимание «Ведомости», изучив данные на сайте Роспатента. В заявке отмечены товарные классы, связанные с услугами ресторанного бизнеса. Директор по маркетингу Stardogs Ирина Ложкина подтвердила «Ведомостям», что под этим брендом в 2026 г. в тестовом режиме будут запущены торговые точки с блинами.
По ее словам, они будут представлены в формате «малой архитектурной формы» в парках и фуд-кортах. Проект откроется на территории Москвы и Московской области, сообщает она. Ложкина поясняет, что инвестиции в открытие одной точки составят около 1,5-2 млн, что сопоставимо с запуском ресторана Stardogs. По ее расчетам, такой объект окупится за 1-2 года. Компания пришла к запуску блинных из-за тренда на русскую кухню, поясняет собеседник «Ведомостей». В ассортименте будет всего 8 видов блюда и чайная карта по мотивам русской кухни, указывает Ложкина.
Директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков фиксирует рост числа транзакций в блинных на 4%, а оборота в сегменте – на 17% за январь-август 2025 г. год к году. Для сравнения, сегмент быстрого питания за указанный период увеличился на 5-7%, в том числе из-за большого спроса по готовой продукции «навынос», сообщает он. Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров отмечает более яркую динамику продаж в своей сети. По его данным, спрос на позиции сети увеличился на 20% за первые три квартала 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Он отмечает, что ежегодный прирост в его сети составляет 20-25%.
Увеличился и средний чек за одну порцию блинов в соответствующих заведениях. Так, по словам Симакова, средняя сумма транзакции за январь-август 2025 г. стала на 13% больше по сравнению с предыдущим годом, достигнув 293 р. год к году. Гончаров наблюдает увеличение среднего чека на 10%. Он отмечает, что в блинном сегменте есть место для новых игроков.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, напротив, говорит о высокой конкуренции за посетителей, локации среди держателей франшиз. В таких условиях «БлинХочешь?» будет непросто выделиться и придется вложить серьезные инвестиции в маркетинг и улучшение рецептуры продукта, отмечает эксперт. Новой компании нужно предложить соответствующую качеству блюда цену, чтобы заинтересовать потребителей, дополняет Гончаров.
Генеральный директор RestCon Елена Перепелица считает, что сложность размещения формата блинной на улице
без посадочных мест состоит в том, что блин не держит форму, такое блюдо не подходит для употребления на ходу, как шаурма или хот-дог. Эксперт допускает, что компания может придумать решение этой проблемы и обойтись без мест, однако погодные условия все равно станут препятствием. При размещении на фуд-корте Перепелица видит конкуренцию с «Теремком». Она отмечает, что спрос на блины значительно ниже, чем на бургеры, с которыми в одном пространстве могут продуктивно сосуществовать 2 или 3 бренда. «БлинХочешь?» будет трудно попасть в ТЦ с высокой проходимостью, замечает Перепелица. В большинстве таких локаций уже представлен «Теремок», а хорошие управляющие компании следят за разнообразием ассортимента на фудкортах.
В мае этого года «Макрон» запустил новый для компании проект торговых точек с шаурмой, следует из отзывов на «Яндекс-картах». Бурмистров считает расширение портфеля компании логичным, а запуски торговых точек с шаурмой и блинами перспективными. Перепелица же говорит, что эксперименты «Макрон» с форматами уличной еды говорят о том, что имеющиеся марки не дают желаемого для компании эффекта. По данным системы «Спарк-Интерфакс», выручка компании за прошлый год увеличилась на 13,5% до 1,1 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 19,8% до 27,6 млн руб.