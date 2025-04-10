Владельцы Stardogs запускают сеть шаурмичных

Владельцы Stardogs запускают сеть шаурмичныхПилотные точки появятся в 2025 году в Москве и Московской области
Компания «Макрон», управляющая сетью по продаже хот-догов Stardogs, в конце марта 2025 г. подала заявку на регистрацию товарного знака «Ура! Шаурма от Стардогс», обнаружили «Ведомости» в материалах Роспатента.
Товарный знак зарегистрирован в том числе по товарным классам, связанным с ресторанным бизнесом.
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