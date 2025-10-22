Газета
Ozon запускает приложение для премиальных товаров

Маркетплейсы торопятся отделить платежеспособную аудиторию
Валерия Кузьменко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ozon запускает отдельное направление по продаже товаров в средней и выше категории. Оно будет развиваться под брендом «Ozon селект», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. По его словам, в таком приложении будут представлены одежда, обувь, косметика и парфюмерия, а также продукция для дома и электроника. Сейчас маркетплейс тестирует работу нового направления и продолжает формировать ассортимент, говорит он. Фокус, по его словам, будет сделан на российские марки.

Представитель Ozon запуск приложения «Ozon селект» подтвердил. Собственный сайт у него появится только в 2026 г. По его словам, сейчас на площадке уже есть витрина премиальной и люксовой одежды, обуви и аксессуаров Ozon Fashion Lux. Ее ассортимент там и останется, но он будет продублирован в приложении «Ozon селект». Премиум-товары в некоторых сегментах – косметики, электроники и товаров для дома – будут отобраны компанией впервые специально для нового проекта, говорит представитель интернет-ритейлера. Близкий к нему источник в то же время отмечает, что некоторые из брендов, уже представленные на Ozon, будут продаваться на обеих площадках.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь