Ozon запускает приложение для премиальных товаров

Представитель Ozon запуск приложения «Ozon селект» подтвердил. Собственный сайт у него появится только в 2026 г. По его словам, сейчас на площадке уже есть витрина премиальной и люксовой одежды, обуви и аксессуаров Ozon Fashion Lux. Ее ассортимент там и останется, но он будет продублирован в приложении «Ozon селект». Премиум-товары в некоторых сегментах – косметики, электроники и товаров для дома – будут отобраны компанией впервые специально для нового проекта, говорит представитель интернет-ритейлера. Близкий к нему источник в то же время отмечает, что некоторые из брендов, уже представленные на Ozon, будут продаваться на обеих площадках.