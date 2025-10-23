Купленное на бирже зерно повезут по железной дороге в приоритетном порядке

Погрузка зерна на сети РЖД за девять месяцев 2025 г. снизилась на 27% в годовом выражении до 16,8 млн т, в том числе на экспорт пошло 9,5 млн т (-43% в годовом выражении), во внутрироссийском сообщении – 7,3 млн т (+16%). Компания принимает к перевозке грузы в строгом соответствии с ПНД, которые утверждаются правительством, напоминает представитель РЖД. В случае изменения очередности компания будет руководствоваться новым порядком, пояснил он. «Ведомости» также направили запрос в ФАС (отвечает за разработку ПНД).