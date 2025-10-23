Купленное на бирже зерно повезут по железной дороге в приоритетном порядке

Купленное на бирже зерно повезут по железной дороге в приоритетном порядкеПравительство хочет стимулировать агропром увеличить активность на организованных торгах
Перевозка приобретенного на бирже зерна будет осуществляться РЖД в третью очередь в рамках правил недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре вместо текущей восьмой-девятой. Это следует из письма курирующего транспорт вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 7 октября. «Ведомости» ознакомились с документом. Основу перевозок в рамках третьей очереди составляют грузы, транспортировка которых осуществляется по отдельным указам, распоряжениям и поручениям главы государства. «Ведомости» направили вопросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Как следует из письма Савельева, соответствующее решение принято правительством во исполнение указания президента от 14 сентября 2025 г. в части повышения приоритетности перевозок по сети РЖД агропродукции, приобретенной на биржевых торгах.
Поддержать такое предложение Путина просил вице-премьер Дмитрий Патрушев (курирует в том числе агропром). В своем письме (копия есть у «Ведомостей») он отмечает, что повышение приоритетности перевозок зерна, купленного на бирже, до третьей очереди в рамках ПНД будет способствовать развитию организованных торгов, формированию ценовых индикаторов, а также увеличению экспортного потенциала.
Патрушев признает, что текущие объемы биржевой торговли зерном остаются невысокими из-за сложившейся системы взаимоотношений между производителями и покупателями. Это требует дополнительных мер по стимулированию роста торговой активности, в том числе для создания национальной системы ценовых индикаторов отраслевых агентств, поясняет вице-премьер.
РЖД совместно с Минсельхозом и Московской биржей прорабатывают целевой сценарий цифрового взаимодействия для осуществления приоритетных перевозок продукции АПК, приобретенной на биржевых торгах, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Повышение приоритетности перевозок такой продукции будет способствовать развитию механизма организованных торгов, формированию ценовых индикаторов, а также повышению экспортного потенциала продукции АПК, дословно подтвердил он позицию, сформированную в письме Патрушева.
Погрузка зерна на сети РЖД за девять месяцев 2025 г. снизилась на 27% в годовом выражении до 16,8 млн т, в том числе на экспорт пошло 9,5 млн т (-43% в годовом выражении), во внутрироссийском сообщении – 7,3 млн т (+16%). Компания принимает к перевозке грузы в строгом соответствии с ПНД, которые утверждаются правительством, напоминает представитель РЖД. В случае изменения очередности компания будет руководствоваться новым порядком, пояснил он. «Ведомости» также направили запрос в ФАС (отвечает за разработку ПНД).
Совокупный объем биржевых торгов зерном за последние четыре года уже превысил 4 млн т, сказал «Ведомостям» представитель Национальной товарной биржи (НТБ; входит в группу Московской биржи). Доступ к НТБ сегодня имеют более 1800 участников аграрного рынка, добавил он. Объем рынка зерна в России в прошлом году, по разным оценкам, составил от 126 млн до 130 млн т.
НТБ поддерживает повышение приоритетности перевозки по сети РЖД продаваемого через биржевые торги зерна и работает над этим с регулятором, участниками рынка и РЖД, продолжил собеседник.
Он считает данный шаг важным в процессе сбыта и экспорта зерна, который повысит привлекательность организованных торгов агропродукцией и будет способствовать росту ликвидности и оборачиваемости товара.
Рассматриваемая мера позволит компаниям, торгующим зерном на бирже, получить быстрый материальный плюс за счет увеличения скорости отгрузки и сокращения сроков простоя и штрафов, а также снижения количества конфликтных ситуаций в борьбе за подвижной состав в пиковые месяцы, потому что будет формализован критерий приоритета, объясняет источник «Ведомостей» в одной из компаний агропрома.
Объединенная зерновая компания (ОЗК) с августа 2021 г. проводит на НТБ ежедневные аукционы по закупке и поставке пшеницы, говорит представитель компании. На 20 октября 2025 г. компания закупила на торгах в общей сложности более 3,3 млн т пшеницы на 53,1 млрд руб. Среди заказчиков зерновых аукционов такие крупные агропромышленные компании, как «Деметра-холдинг», агрохолдинг «Степь», «Астон» и др., отмечает он.
Привлечение на биржу большего числа участников является основой для дальнейшего развития организованной торговли зерном, продолжает собеседник. Чем больше зерна будет проходить через биржу, тем репрезентативнее будет цена, поясняет он. В связи с этим инициатива правительства может стать эффективным инструментом привлечения сельхозтоваропроизводителей к участию в аукционах, что окажет положительное влияние на биржевую торговлю сельхозпродукцией в России, считает представитель ОЗК.
Биржевая торговля зерном – это перспективное направление, которое позволяет обеспечить прозрачность и конкурентность торговых процессов, расширить географию закупок, соглашается представитель агрохолдинга «Степь». Биржевые торги сельхозпродукцией ежегодно демонстрируют рост, но по объемам они относительно незначительны, в том числе для «Степи», продолжает собеседник. В этом году с проблемами перевозок зерна по железной дороге агрохолдинг не сталкивался, добавил он.
Но президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский осторожно оценил перспективы изменений в ПНД. Он отметил, что на НТБ ведется регистрация поставочных контрактов по зерну, но физических продаж практически нет. Зерновиков обязали регистрировать экспортные контракты через биржу, напоминает Злочевский. Несколько крупных компаний также проводят аукционы на поставку в свой адрес на ней, но отнести их к биржевой торговле нельзя, поскольку заключаемые в рамках этих аукционов контракты не являются обезличенными, да и рыночной ликвидности там нет, продолжает собеседник.
По мнению Злочевского, повышение приоритета в перевозках биржевого зерна в текущих условиях никаких стимулов для участников рынка не даст. Более действенным был бы перевод зерна в первый тарифный класс в рамках прейскуранта РЖД, что приравняло бы его по статусу к перевозкам социально значимых грузов, полагает Злочевский.
Объемы торгов зерном на бирже сейчас незначительны по объему и они распределяются между автомобильным и железнодорожным транспортом, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Формирование приоритета осложнит согласование отправок со стороны РЖД, поскольку сейчас речь идет в основном об отправках в размере нескольких вагонов за раз, считает эксперт. Кроме того, он считает, что преференции не ускорят доставку зерна. Сейчас, по мнению Бурмистрова, это выглядит как избыточное усложнение механизма, который и так работает не очень хорошо.