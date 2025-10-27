В Совфеде предложили компенсировать расходы рыбохозяйств на селекционные центры

В Совфеде предложили компенсировать расходы рыбохозяйств на селекционные центрыОплодотворенную икру аквакультурные предприятия по-прежнему закупают за рубежом
У российских рыбоводных хозяйств остается проблема с зависимостью от поставок из-за рубежа оплодотворенной икры. Об этом на Международном рыбопромышленном форуме заявил зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации РФ Игорь Зубарев. Из нее в инкубационных центрах выращиваются мальки, а затем в водоемах – взрослая рыба. Он предложил участникам мероприятия по его итогам подготовить обращение в правительство с предложением по господдержке строительства таких объектов.
Сейчас икра для инкубационных центров завозится из стран Евросоюза – таких как Польша, Дания, США, Сербия, перечислил Зубарев. «Зависимость здесь линейная: нет селекционного центра, значит, нет маточного стада, а значит – нет икры. Нет икры для наших инкубаторов – значит, проблема продовольственной безопасности страны не до конца закрыта», – сказал сенатор.
В Карелии еще с 2019 г. возводится селекционно-племенной центр. Он должен быть построен на базе Выгского рыбоводного завода в Беломорском районе. В июле 2025 г. Росрыболовство заключило госконтракт на осуществление второго и третьего этапов строительства комплекса с Почепским заводом металлических конструкций на 1,7 млрд руб. Работы должны быть выполнены до конца сентября 2027 г. Там будет ежегодно производиться 25 млн штук икры радужной форели на стадии глазка. С 2021 г. обсуждается создание подобного центра и в Северной Осетии. Осенью 2024 г. стоимость проекта оценивалась в 3 млрд руб.
Предприятие в Беломорском районе будет подведомственно Росрыболовству и нацелено на выполнение в большей степени государственных задач по селекционно-племенной работе, объясняет председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Под господдержкой, по его словам, сенатор подразумевал частные аквакультурные предприятия. Для форелеводов селекционно-племенная работа – это значительные расходы, указывает Раковский. Этим, по его словам, занимаются лишь наиболее прогрессивные организации. Раковский проводит аналогию с животноводством, где уже есть механизмы господдержки создания селекционных центров.
Подобный объект строит, например, форелевое хозяйство «Кала-Ранта». Свой мальковый комплекс есть у предприятия с 2008 г., говорит его представитель. «Кала-Ранта», по его словам, закупает оплодотворенную икру, которая выращивается до малька в установках замкнутого водоснабжения. Но чтобы не зависеть от поставок сырья – оплодотворенной икры – группа строит свой селекционно-племенной центр уже с маточным стадом, объясняет ее представитель. По его словам, строительство комплекса уже началось. Объем инвестиций он не раскрывает.
Проблема же с мальками практически решена, утверждает Зубарев. После 2022 г. форелеводы после прекращения поставок такой продукции из недружественных стран вынуждены были переориентироваться на новых контрагентов, напоминает он. Тогда, по его словам, одно хозяйство могло приобретать посадочный материал из нескольких стран. В результате там участились болезни, а вместе с ними увеличился отход, возросла себестоимость, перечислил Зубарев.