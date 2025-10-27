В Совфеде предложили компенсировать расходы рыбохозяйств на селекционные центры

В Карелии еще с 2019 г. возводится селекционно-племенной центр. Он должен быть построен на базе Выгского рыбоводного завода в Беломорском районе. В июле 2025 г. Росрыболовство заключило госконтракт на осуществление второго и третьего этапов строительства комплекса с Почепским заводом металлических конструкций на 1,7 млрд руб. Работы должны быть выполнены до конца сентября 2027 г. Там будет ежегодно производиться 25 млн штук икры радужной форели на стадии глазка. С 2021 г. обсуждается создание подобного центра и в Северной Осетии. Осенью 2024 г. стоимость проекта оценивалась в 3 млрд руб.