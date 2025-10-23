В 2025 году экспорт рыбы из России может превысить 2 млн тонн
Поставки водных биологических ресурсов из России по итогам 2025 г. могут превысить 2 млн т на сумму свыше $5 млрд. Об этом сообщил ТАСС председатель Рыбного союза Александр Панин в кулуарах Международного рыбопромышленного форума.
Он уточнил, что за январь – сентябрь 2025 г. экспорт рыбы и морепродуктов увеличился на 5% в натуральном выражении и на 15% в стоимостном, достигнув 1,5 млн т на сумму $4,1 млрд.
В 2024 г. Россия экспортировала 2,1 млн т водных биологических ресурсов на $5,2 млрд.
22 октября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что удачная путина этого года позволит обеспечить внутренний рынок красной рыбой и икрой в полном объеме. Ее хватит и для экспорта. По его словам, при росте предложения возможно снижение цен на икру и рыбу к Новому году.