В 2025 году экспорт рыбы из России может превысить 2 млн тонн

Ведомости

Поставки водных биологических ресурсов из России по итогам 2025 г. могут превысить 2 млн т на сумму свыше $5 млрд. Об этом сообщил ТАСС председатель Рыбного союза Александр Панин в кулуарах Международного рыбопромышленного форума.

Он уточнил, что за январь – сентябрь 2025 г. экспорт рыбы и морепродуктов увеличился на 5% в натуральном выражении и на 15% в стоимостном, достигнув 1,5 млн т на сумму $4,1 млрд.

В 2024 г. Россия экспортировала 2,1 млн т водных биологических ресурсов на $5,2 млрд.

22 октября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что удачная путина этого года позволит обеспечить внутренний рынок красной рыбой и икрой в полном объеме. Ее хватит и для экспорта. По его словам, при росте предложения возможно снижение цен на икру и рыбу к Новому году.

