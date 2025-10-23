В 2025 году экспорт рыбы из России может превысить 2 млн тонн

22 октября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что удачная путина этого года позволит обеспечить внутренний рынок красной рыбой и икрой в полном объеме. Ее хватит и для экспорта. По его словам, при росте предложения возможно снижение цен на икру и рыбу к Новому году.