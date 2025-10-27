Рыбколхоз «Восток-1» подал иск о собственном банкротстве

Партнер Lidings Александр Попелюк допускает, что банкротство повлияет на течение гражданских споров. Если суд сразу введет конкурсное производство, то «Восток-1» сможет попросить оставить иск Генпрокуратуры в части взыскания ущерба без рассмотрения, указывает он. Тогда это дело будет проходить уже в рамках дела о банкротстве. Кроме того, «Восток-1» в этом случае может оперативно получить контроль над реестром требований кредиторов через скупку долгов по цессии, указывает руководитель практики московской коллегии адвокатов «Авангард права» Владимир Полуянов. Тогда кредиторы потребуют скорейшей распродажи активов рыбколхоза и к моменту удовлетворения требований Генпрокуратуры предприятие уже не будет представлять из себя ничего ценного, заключает он.