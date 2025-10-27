Рыбколхоз «Восток-1» подал иск о собственном банкротстве

Рыбколхоз «Восток-1» подал иск о собственном банкротствеРанее Генпрокуратура потребовала с него 37,6 млрд рублей
Компания «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» 22 октября подала в Арбитражный суд Приморского края иск о признании себя банкротом. Пока он не принят к производству, следует из материалов дела. Там лишь сказано, что ее долговые обязательства составляют 240,4 млн руб.
В августе этого года Генпрокуратура подала к этой же фирме еще один иск. Среди соответчиков – совладелец предприятия Валерий Шегнагаев и члены его семьи, а также Яков Шевченко, Александр Передня, Алексей Кумшатский, гендиректор Александр Сайфулин, иностранные компании Global Seafood Corporation, North Pacific Corporation, Oriental Pacific Co. Ltd. Генпрокуратура в своем заявлении просит аннулировать договоры «Восток-1» о закреплении квот на добычу рыбы, а также требует взыскать в пользу России 37,6 млрд руб. ущерба, в том числе за счет обращения взыскания акций компании.
Контроль над «Восток-1» установила группа лиц, действующих в интересах резидента США и гражданина Белиза Валерия Шегнагаева, приводила доводы Генпрокуратура в своем иске (на него ссылался РБК). Сама фирма относится к рыбодобывающим предприятиям, имеющим стратегическое значение для государства. А значит, оно не может быть под контролем иностранного инвестора, указывало ведомство. В конце августа суд принял обеспечительные меры, наложив арест на имущество ответчиков, в том числе суда, и запретив владельцам группы совершать операции с ее акциями.
Эти обеспечительные меры фактически остановили работу предприятия, жаловался в суде представитель «Востока-1». На кораблях компании в российских портах скопилось 350 т рыбопродукции на 125,3 млн руб., а работники не смогли получить в октябре зарплату, говорится в документах. Ответчики пытаются обосновать необходимость частичной отмены обеспечительных мер, считает партнер адвокатского бюро «А-Про» Юлий Ровинский. Их формулировка остается достаточно жесткой, несмотря на некоторые уступки Генпрокуратуры, и, видимо, ограничивает «Восток-1» в расчетах с кредиторами, полагает он. По мнению юриста, руководство компании усмотрело признаки неплатежеспособности в том, что не может рассчитаться с контрагентами.
Партнер Lidings Александр Попелюк допускает, что банкротство повлияет на течение гражданских споров. Если суд сразу введет конкурсное производство, то «Восток-1» сможет попросить оставить иск Генпрокуратуры в части взыскания ущерба без рассмотрения, указывает он. Тогда это дело будет проходить уже в рамках дела о банкротстве. Кроме того, «Восток-1» в этом случае может оперативно получить контроль над реестром требований кредиторов через скупку долгов по цессии, указывает руководитель практики московской коллегии адвокатов «Авангард права» Владимир Полуянов. Тогда кредиторы потребуют скорейшей распродажи активов рыбколхоза и к моменту удовлетворения требований Генпрокуратуры предприятие уже не будет представлять из себя ничего ценного, заключает он.
Но надежд на это немного: скорее всего, когда суд начнет рассматривать заявление о банкротстве, иск Генпрокуратуры уже будет удовлетворен, добавляет Попелюк.
Управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков предполагает, что новое заявление нужно группе для продолжения переговоров с Генпрокуратурой. В документах суда указывается, что ответчик предложил ведомству уже несколько проектов мировых соглашений, указывает он.
«Восток-1» занимается добычей глубоководной рыбы и крабов. Выручка предприятия в 2024 г. составила 3,8 млрд руб., что на 4,7% больше, чем было годом ранее. Чистая прибыль достигла 217,8 млн руб. против убытка 1,1 млрд руб. по итогам 2023 г. В компании на запрос «Ведомостей» не ответили.