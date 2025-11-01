Число магазинов «Улыбка радуги» за год увеличилось почти на четверть

Число магазинов «Улыбка радуги» за год увеличилось почти на четвертьРынок дрогери консолидируют крупнейшие игроки
Группа «Лента» за девять месяцев 2025 г. открыла 245 магазинов дрогери (небольшие магазины с косметикой, бытовой химией и другими товарами повседневного спроса) под брендом «Улыбка радуги», сообщила сама компания. По словам ее представителя, теперь их стало 1908.
В то же время на конец сентября 2024 г. их было 1535. По крайней мере, такое число называла «Лента», когда объявляла о покупке сети в конце прошлого года. Следовательно, год к году число точек увеличилось почти на четверть.
Растет количество магазинов и у других сетей дрогери. «Подружка» в начале сентября 2025 г. сообщала, что с начала года открыла 17 новых точек до более 600. На запрос «Ведомостей» в компании не ответили. Группа «Магнит» в первом полугодии 2025 г. запустила 49 и закрыла 85 магазинов «Магнит косметик», теперь их 8014, по словам представителя группы. Он утверждает, что этот формат обеспечил ритейлеру 7% выручки за данный период.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает средние вложения в открытие одного магазина дрогери в 8–9 млн руб., а для более премиального формата затраты составят 10–12 млн руб.
«Улыбка радуги» фактически развивает формат «магазина у дома», отмечает руководитель каталога франшиз Franshiza.ru Анна Рождественская. А спрос на него, по ее словам, держится уже несколько лет, особенно в районах с большим количеством новостроек.
Рынок франшиз в косметической рознице при этом остается малоконкурентным, добавляет Рождественская. Из крупных брендов, по ее словам, активно продается только «Магнит косметик», однако широкая представленность сети ограничивает возможности для франчайзи. По данным Franshiza.ru, спрос инвесторов на бренд «Улыбка радуги» за год почти удвоился, отмечает эксперт.
В то же время в большинстве товарных категорий, с которыми работает дрогери, высока доля продаж через онлайн-каналы, говорит директор «Магнит косметик» Андрей Бодров. По его словам, формат дрогери лучше всего работает, когда офлайн и онлайн дополняют друг друга. По данным «Нильсена», доля интернет-продаж в категории «средства для уборки» (домашняя химия) с октября 2024 г. по сентябрь 2025 г. достигла 29,6% от оборота в этом сегменте, увеличившись год к году на 3,9 п. п. Реализация такой продукции в розничных сетях в онлайне и офлайне за тот же период выросла на 11,3% в денежном выражении, а только в онлайне – на 30,8%. Так, у «Магнит косметик» в собственных онлайн-каналах продажи ассортимента дрогери за январь – июнь 2025 г. прибавили год к году примерно 50%.
Этому формату необходимо адаптироваться под те районы, где размещаются магазины, считает Бурмистров. Так, по его мнению, им стоит усиливать парфюмерно-косметический ассортимент в крупных городах, особенно на самых трафиковых площадках. В то же время там, где конкуренция с другими торговыми объектами и онлайн-каналами минимальна – например, в сельской местности, – целесообразней делать фокус на товарах для дома, добавляет эксперт. В таких местах дрогери может стать эффективной альтернативой онлайн-закупкам.
Наиболее успешно развиваются сети, интегрированные с крупными ритейлерами в сфере товаров повседневного спроса, подчеркивает Бурмистров. Среди них он называет «Магнит косметик» и «Улыбку радуги». Одна из причин этого, по его словам, заключается в том, что у них есть ресурсы по сохранению привлекательных цен. В то же время ряд игроков, особенно в сегменте дрогери, фактически прекратили работу. В частности, саратовский ритейлер «Рубль Бум», который на начало 2024 г. управлял примерно 500 магазинами, сократил число точек.