Число магазинов «Улыбка радуги» за год увеличилось почти на четверть

В то же время в большинстве товарных категорий, с которыми работает дрогери, высока доля продаж через онлайн-каналы, говорит директор «Магнит косметик» Андрей Бодров. По его словам, формат дрогери лучше всего работает, когда офлайн и онлайн дополняют друг друга. По данным «Нильсена», доля интернет-продаж в категории «средства для уборки» (домашняя химия) с октября 2024 г. по сентябрь 2025 г. достигла 29,6% от оборота в этом сегменте, увеличившись год к году на 3,9 п. п. Реализация такой продукции в розничных сетях в онлайне и офлайне за тот же период выросла на 11,3% в денежном выражении, а только в онлайне – на 30,8%. Так, у «Магнит косметик» в собственных онлайн-каналах продажи ассортимента дрогери за январь – июнь 2025 г. прибавили год к году примерно 50%.