«Яндекс фабрика» открыла первый физический магазин под собственным брендом

Это первая офлайн-площадка марки «Яндекс фабрики». До этого ее товары были представлены только в онлайне – на «Яндекс маркете», Ozon, Wildberries и Lamoda. Но компания планирует в течение 2026 г. открыть несколько физических точек других брендов «Яндекс фабрики», обещает представитель компании. Если формат будет успешным, то, по его словам, появится несколько десятков поп-апов.