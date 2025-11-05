Газета
Главная / Бизнес /

«Яндекс фабрика» открыла первый физический магазин под собственным брендом

Но до масштабной сети этот проект, скорее всего, не дорастет
Полина Гриценко
Лиана Липанова
Freepik
Freepik

«Яндекс фабрика» (производственное подразделение «Яндекса») 1 ноября открыла первый временный магазин (поп-ап) собственного бренда одежды Muted в торгово-развлекательном комплексе «Авиапарк» на Ходынском поле. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Площадь магазина – около 40 кв. м. Он проработает до конца января.

Это первая офлайн-площадка марки «Яндекс фабрики». До этого ее товары были представлены только в онлайне – на «Яндекс маркете», Ozon, Wildberries и Lamoda. Но компания планирует в течение 2026 г. открыть несколько физических точек других брендов «Яндекс фабрики», обещает представитель компании. Если формат будет успешным, то, по его словам, появится несколько десятков поп-апов.

