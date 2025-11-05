«Яндекс фабрика» открыла первый физический магазин под собственным брендом

«Яндекс фабрика» открыла первый физический магазин под собственным брендомНо до масштабной сети этот проект, скорее всего, не дорастет
«Яндекс фабрика» (производственное подразделение «Яндекса») 1 ноября открыла первый временный магазин (поп-ап) собственного бренда одежды Muted в торгово-развлекательном комплексе «Авиапарк» на Ходынском поле. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Площадь магазина – около 40 кв. м. Он проработает до конца января.
Это первая офлайн-площадка марки «Яндекс фабрики». До этого ее товары были представлены только в онлайне – на «Яндекс маркете», Ozon, Wildberries и Lamoda. Но компания планирует в течение 2026 г. открыть несколько физических точек других брендов «Яндекс фабрики», обещает представитель компании. Если формат будет успешным, то, по его словам, появится несколько десятков поп-апов.
