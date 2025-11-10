Селлеры раскритиковали скорректированные правила Ozon

Селлеры раскритиковали скорректированные правила OzonМаркетплейс изменил правила возврата после рекомендаций ФАС, но прежнюю систему не вернул
Селлеры пока недовольны скорректированными правилами Ozon по возврату товаров. В начале ноября маркетплейс после рекомендаций ФАС отменил практику обязательного возврата товаров, от которых отказались покупатели, на склад площадки. Но, по словам нескольких опрошенных «Ведомостями» продавцов, сейчас отмененные и возвращенные заказы по-прежнему автоматически уезжают на склады Ozon, а заявки на возврат продавцу обрабатываются с задержкой.
То, что ситуация фактически не изменилась, подтверждает представитель профильной ассоциации АУРЭК (Ассоциация участников рынка электронной коммерции, в которую входят владельцы пунктов выдачи заказов – ПВЗ, поставщики маркетплейсов, небольшие онлайн-магазины).
