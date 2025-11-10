Сети фастфуда начинают продавать свои блюда в магазинах

Сети фастфуда начинают продавать свои блюда в магазинахТаким образом они поддерживают узнаваемость бренда на фоне роста спроса на готовую еду
Х5 будет продавать в супермаркетах «Перекресток» замороженные блюда Burger King. Об этом говорится в сообщении самой группы. Речь идет о куриных наггетсах, стрипсах и сырных медальонах, они уже появились на полках сети в конце октября 2025 г., уточнил представитель ритейлера.
Для Burger King, по словам представителя компании, это, по сути, первый выход в российскую розничную торговлю с продукцией под собственным брендом. Ранее она продавала в сетях лишь чипсы с фирменным вкусом, впрочем, этот выпуск был лимитированным. Burger King видит потенциал развития сегмента замороженной готовой еды, поэтому компания стремится не ограничивать свой бизнес только ресторанами, объясняет собеседник «Ведомостей».
Ритейлеры все чаще выводят на полки супермаркетов продукты различных сетей фастфуда и ресторанов, отмечает основатель Telegram-канала «Продукт Медиа» Михаил Лачугин. Так, в июне в «Перекрестках» в Москве, Подмосковье и Туле появились три блюда Rostic’s, говорит представитель Х5. Готовые блюда от этой компании представлены и у онлайн-ритейлера «Самокат». География их продаж постепенно расширяется, сообщил представитель Rostic’s.
В этой сети фастфуда развитие данного направления связывают со стремительным ростом спроса на готовую еду. Без учета замороженной продукции до конца 2025 г. этот рынок увеличится на 22% до 1,16 трлн руб. с учетом НДС, по оценке Infoline. Лачугин также называет этот сегмент особенно перспективным. В качестве примера он приводит петербургский бренд «Север-Метрополь», который начал продавать замороженные готовые блюда в «Перекрестках».
Присутствие такой продукции в магазинах и у сервисов доставки действительно повышает узнаваемость торговых марок и помогает привлечь тех, кто не ходит в рестораны, говорит основатель Qummy Артем Симонянц. По его словам, такой формат также соответствует запросу молодой аудитории, привыкшей к фастфуду и удобным готовым решениям.
Лачугин, впрочем, считает этот тренд не массовым, а, скорее, имиджевым экспериментом по обмену трафиком. Большие сети таким образом привлекают лояльных клиентов, говорит он, а рестораны – расширяют охват. Однако, по его словам, такие товары пока не играют существенной роли в ассортиментной матрице ритейлеров. Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев считает, что имиджевый характер такие проекты носят для более статусных игроков, таких как рестораны Аркадия Новикова. В отличие от фастфуда, который продает полуфабрикаты, для них это не ключевой источник выручки, резюмирует он.
При этом, подчеркивает Поповичев, такие компании часто не выходят в розницу напрямую, а передают лицензии на использование бренда производителям и поставщикам, которые уже сами договариваются с ритейлерами. В результате производители наращивают объемы и расширяют присутствие, а рестораны получают дополнительный канал монетизации, заключает эксперт. Ранее сообщалось, что полуфабрикаты для Burger King поставляет «Мираторг». В самих компаниях это не комментируют. В Rostic’s «Ведомостям» сказали, что не передавали права на использование бренда кому-либо.