Сможет ли «Лукойл» продолжить работу в Ираке

Российский «Лукойл» объявил форс-мажор по добычному проекту «Западная Курна – 2» в Ираке из-за санкций против нефтекомпании, введенных в октябре 2025 г. Об этом 10 ноября со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. По данным собеседников агентства, после введения санкций против «Лукойла» Ирак приостановил все выплаты нефтекомпании по контракту на разработку месторождения Западная Курна – 2 – как нефтью, так и денежными средствами.