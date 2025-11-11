Сможет ли «Лукойл» продолжить работу в Ираке

Сможет ли «Лукойл» продолжить работу в ИракеИз-за прекращения платежей от партнера компания может выйти из проекта «Западная Курна – 2»
Российский «Лукойл» объявил форс-мажор по добычному проекту «Западная Курна – 2» в Ираке из-за санкций против нефтекомпании, введенных в октябре 2025 г. Об этом 10 ноября со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. По данным собеседников агентства, после введения санкций против «Лукойла» Ирак приостановил все выплаты нефтекомпании по контракту на разработку месторождения Западная Курна – 2 – как нефтью, так и денежными средствами.
«Лукойл» 4 ноября уведомил министерство нефти Ирака о том, что форс-мажорные обстоятельства мешают компании продолжать нормальную работу на месторождении, отмечают источники. По данным Reuters, ранее иракская государственная нефтяная компания SOMO отменила отгрузку трех партий сырой нефти, добываемой «Лукойлом» на Западной Курне – 2. Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, компания прекратит добычу на месторождении и выйдет из проекта, сообщил один из собеседников агентства.