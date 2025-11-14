«Магнит» запускает сеть премиальной косметики

«Магнит» запускает сеть премиальной косметикиВ этом сегменте высокая конкуренция, предупреждают эксперты
«Магнит» в рамках масштабного ребрендинга сети дрогери обновит марку «Магнит Косметик», сообщила компания. Теперь она будет называться «М.Косметик», а для развития премиум-сегмента ритейлер запускает новый бренд — «М.Кос». В магазинах этой сети будет продаваться косметика и парфюмерия. Флагманская точка должна открыться 15 ноября в центре Краснодара.
До конца года, как уточняет представитель «Магнита», планируется открыть еще до семи премиальных магазинов в ключевых городах России.
Примерно столько же точек, как говорил Forbes директор «Магнит Косметик» Андрей Бодров, могут быть запущены и в 2026 г. Конкретные локации в компании не уточнили. В перспективе около 10% магазинов сети придется на «М.Кос», порядка 20% — на формат household (с фокусом на товары для дома и бытовую химию), а оставшаяся часть — на дрогери с косметикой и товарами для дома.
Выручка дрогери-формата «Магнита» в первом полугодии 2025 г., по данным самого ритейлера, составила 115,6 млрд руб., увеличившись на 6,2% год к году. На 30 июня под управлением компании находилось 8 014 таких точек. Доля этого сегмента в общих розничных продажах «Магнита» по итогам шести месяцев достигла 7%, средний чек здесь составил 533 руб., что на 9,3% выше аналогичного периода годом ранее.
Развитие «Магнитом» премиум-формата генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров называет интересным стратегическим решением. Он считает логичным шагом выделение «М.Кос» в отдельное направление, так как, по его словам, это позволит обеспечить большую эффективность бизнес-процессов.
Однако конкуренция в премиальном сегменте, по оценке Бурмистрова, очень высокая. Лидерами здесь он называет «Л’Этуаль» и «Золотое яблоко». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Алькор и Ко» (операционная компания сети «Л’Этуаль») в 2024 г. достигла 89,3 млрд руб., увеличившись год к году примерно на 5,3%. При этом чистая прибыль общества за этот же период сократилась в три раза — до 1,99. Выручка ООО «Екатеринбург Яблоко» (развивает сеть «Золотое яблоко») в 2024 г. выросла примерно на 66% год к году — до 155,5 млрд руб., а чистая прибыль — на 14%, до 3,8 млрд руб.
Премиальную парфюмерию, а также аксессуары, одежду и обувь собирается активней развивать и Wildberries. По крайней мере, Wildberries & Russ в октябре получила в залог 100% долей в операционной компании бьюти-ритейлера «Рив Гош», отмечают эксперты. По данным представителя онлайн-ритейлера, продажи в премиальном сегменте на площадке в III квартале выросли на 195% год к году.
Ближайшим конкурентом «Магнита» в формате дрогери остается «Улыбка радуги» (входит в группу «Лента»), отмечает Бурмистров. На 30 сентября 2025 г. под управлением группы находилось 1 908 таких магазинов.
Дрогери-сеть «Подружка» (входит в «Л’Этуаль») в начале сентября сообщала, что с начала 2025 г. открыла 17 магазинов и расширилась до более чем 600 точек. Отвечая на вопрос «Ведомостей» о планах в премиальном сегменте, ее представитель отметил, что он сейчас представлен только проектом «Подружка Глобал» — сервисом доставки оригинальных товаров зарубежных брендов, в том числе MAC, Fenty Beauty, Charlotte Tilbury, Clinique, Estée Lauder и других.
В июле «Магнит Косметик» уже опробовал концепцию магазинов с акцентом на премиальные товары в Москве, открыв «Косметик Садовые кварталы» с торговой площадью около 250 кв. м. По оценке Бурмистрова, запуск такого объекта мог стоить 10–12 млн руб. Ребрендинг одной точки дрогери в свою очередь он оценивает в 4,5-5 млн руб. Эксперт считает, что «Магнит» не будет делать ставку на масштабное расширение офлайн-сети этого формата, а сосредоточится на ребрендинге действующих объектов.