«Магнит» запускает сеть премиальной косметики

Однако конкуренция в премиальном сегменте, по оценке Бурмистрова, очень высокая. Лидерами здесь он называет «Л’Этуаль» и «Золотое яблоко». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Алькор и Ко» (операционная компания сети «Л’Этуаль») в 2024 г. достигла 89,3 млрд руб., увеличившись год к году примерно на 5,3%. При этом чистая прибыль общества за этот же период сократилась в три раза — до 1,99. Выручка ООО «Екатеринбург Яблоко» (развивает сеть «Золотое яблоко») в 2024 г. выросла примерно на 66% год к году — до 155,5 млрд руб., а чистая прибыль — на 14%, до 3,8 млрд руб.