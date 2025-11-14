«Магнит косметик» проведет ребрендинг сети
«Магнит косметик» проведет ребрендинг сети. Об этом сообщил директор компании Андрей Бодров в интервью Forbes.
Бодров рассказал о создании нового концепта бьюти-стора, для которого основан отдельный бренд «М.Кос». Летом 2025 г. открылась первая точка в Хамовниках, до семи таких магазинов планируется запустить до конца года и еще примерно семь в 2026 г. Потенциально бьюти-сторы могут составить 10% сети компании.
«Второй концепт – household с увеличенной долей товаров для дома, третий – дрогери. И магазины household, и дрогери будут открываться под вывеской «М.Косметик», которая приходит на смену «Магнит косметик». Доля в сети составит около 20 и 70% соответственно», – подчеркнул директор.
По его словам, ребрендинг даст возможность отстроиться от продуктовых магазинов «Магнита». Работающие точки также будут обновляться в рамках действующей программы редизайна, ежегодно обновляется до 800 магазинов. Редизайны приводят к существенному росту продаж и повышению лояльности покупателей.
29 августа «Магнит» представил финансовую отчетность по МСФО по результатам первого полугодия 2025 г. Общая выручка ритейлера увеличилась на 14,6% год к году до 1,67 трлн руб. Чистая прибыль компании составила 6,5 млрд руб., а чистая розничная выручка выросла на 14,7% и достигла 1,66 трлн руб. Валовая прибыль за отчетный период возросла на 13,4% до 371,2 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 10,7% и составил 85,6 млрд руб.