«Магнит косметик» проведет ребрендинг сети

29 августа «Магнит» представил финансовую отчетность по МСФО по результатам первого полугодия 2025 г. Общая выручка ритейлера увеличилась на 14,6% год к году до 1,67 трлн руб. Чистая прибыль компании составила 6,5 млрд руб., а чистая розничная выручка выросла на 14,7% и достигла 1,66 трлн руб. Валовая прибыль за отчетный период возросла на 13,4% до 371,2 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 10,7% и составил 85,6 млрд руб.