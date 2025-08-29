Газета
Главная / Бизнес /

Общая выручка «Магнита» за первое полугодие достигла 1,6 трлн рублей

Ведомости

В первом полугодии 2025 г. общая выручка продуктового ритейлера «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 14,6% год к году и достигла 1,67 трлн руб. Об этом говорится в отчете компании. 

В то же время чистая прибыль компании составила 6,5 млрд руб., а чистая розничная выручка компании увеличилась на 14,7% и составила 1,66 трлн руб. Валовая прибыль «Магнита» за указанный период увеличилась на 13,4% до 371,2 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 10,7%, достигнув 85,6 млрд руб. 

Чистая прибыль «Магнита» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I квартал 2025 г. составила 1,34 млрд руб. Выручка сохранилась на прошлом уровне и составила 103 млн руб.

«Магнит» увеличил долю в «Азбуке вкуса» до 84,05%

Бизнес / Торговля и услуги

В конце апреля «Магнит» объявил операционные и финансовые результаты деятельности за 2024 г. Из них следует, что общая выручка составила 3,04 трлн руб., что на 19% превышает показатель 2023 г. Чистая прибыль уменьшилась на 24,4%, составив 50 млрд руб.

27 июня стало известно, что акционеры компании «Магнит» приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2024 г.

