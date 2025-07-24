«Магнит» увеличил долю в «Азбуке вкуса» до 84,05%
Изначально, после майского приобретения «Азбуки вкуса», «Магнит» владел 81,55% компании.
«Азбука вкуса» – премиальная розничная сеть, включающая 171 магазин: 107 супермаркетов, 59 минимаркетов и 5 гипермаркетов. Основная часть точек сосредоточена в Москве и Подмосковье, остальные – в Санкт-Петербурге.
8 августа 2024 г. «Магнит» купил 33% акций оператора дальневосточной сети «Самбери». Партнеры совместно разработали новый бюджетный формат «Ценохит» для Дальнего Востока.