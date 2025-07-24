«Магнит» увеличил долю в «Азбуке вкуса» до 84,05%

Компания «Магнит» увеличила свою долю в сети «Азбука вкуса» с 81,55% до 84,05%. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 22 июля АО «Тандер» (основное юрлицо ритейлера) владеет этой долей в ООО «Городской супермаркет», которое управляет брендом.