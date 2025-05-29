Чистая прибыль «Магнита» по РСБУ за I квартал составила 1,34 млрд рублей
Выручка сохранилась на уровне прошлого уровня и составила 103 млн руб.
В конце апреля «Магнит» объявил операционные и финансовые результаты деятельности за 2024 г. Из них следует, что общая выручка составила 3,04 трлн руб., что на 19% превышает показатель прошлого года. Чистая прибыль уменьшилась на 24,4%, составив 50 млрд руб.
22 мая совет директоров «Магнита» рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2024 г. Чистую прибыль компании по результатам 2024 г. совет предложил оставить нераспределенной.