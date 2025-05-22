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СД «Магнита» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

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Совет директоров (СД) «Магнита» рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2024 г. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Чистую прибыль компании по результатам 2024 г. СД предложил оставить нераспределенной.

В конце апреля «Магнит» объявил операционные и финансовые результаты деятельности за 2024 г. Из них следует, что общая выручка компании составила 3,04 трлн руб., что на 19% превышает показатель прошлого года. Чистая прибыль уменьшилась на 24,4%, составив 50 млрд руб.

20 мая ритейлер «Магнит» завершил сделку по приобретению контрольного пакета сети «Азбука вкуса». Через дочернее АО «Тандер» ритейлер получил около 81,55% долей в уставном капитале компании. Также «Магнит» приобрел пять производственных площадок, включая фабрики-кухни, хлебопекарни и кондитерские, выпускающие свыше 5700 наименований продукции с суммарной мощностью до 75 т в сутки. В сделку вошли три распределительных центра и логистическая инфраструктура площадью 47 000 кв. м в Москве и Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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