СД «Магнита» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

20 мая ритейлер «Магнит» завершил сделку по приобретению контрольного пакета сети «Азбука вкуса». Через дочернее АО «Тандер» ритейлер получил около 81,55% долей в уставном капитале компании. Также «Магнит» приобрел пять производственных площадок, включая фабрики-кухни, хлебопекарни и кондитерские, выпускающие свыше 5700 наименований продукции с суммарной мощностью до 75 т в сутки. В сделку вошли три распределительных центра и логистическая инфраструктура площадью 47 000 кв. м в Москве и Санкт-Петербурге.