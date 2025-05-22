СД «Магнита» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров (СД) «Магнита» рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2024 г. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Чистую прибыль компании по результатам 2024 г. СД предложил оставить нераспределенной.
20 мая ритейлер «Магнит» завершил сделку по приобретению контрольного пакета сети «Азбука вкуса». Через дочернее АО «Тандер» ритейлер получил около 81,55% долей в уставном капитале компании. Также «Магнит» приобрел пять производственных площадок, включая фабрики-кухни, хлебопекарни и кондитерские, выпускающие свыше 5700 наименований продукции с суммарной мощностью до 75 т в сутки. В сделку вошли три распределительных центра и логистическая инфраструктура площадью 47 000 кв. м в Москве и Санкт-Петербурге.