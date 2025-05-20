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«Магнит» закрыл сделку по покупке 81,55% долей «Азбуки вкуса»

Ведомости

Ритейлер «Магнит» завершил сделку по приобретению контрольного пакета сети «Азбука вкуса», следует из сообщения компании на ленте раскрытия информации. Через дочернее АО «Тандер» ритейлер получил около 81,55% долей в уставном капитале компании.

О покупке было объявлено 30 апреля. В сделку вошла розничная сеть из 171 торговой точки: 107 супермаркетов «Азбука вкуса», 59 минимаркетов «Азбука daily» и пяти гипермаркетов «АВ маркет». Основная часть магазинов расположена в Москве (138 точек) и Подмосковье (23), остальные – в Санкт-Петербурге.

Общая торговая площадь активов составляет 100 400 кв. м, включая 77 900 кв. м супермаркетов и 11 900 кв. м минимаркетов.

Также «Магнит» приобрел пять производственных площадок, включая фабрики-кухни, хлебопекарни и кондитерские, выпускающие свыше 5700 наименований продукции с суммарной мощностью до 75 т в сутки. В сделку вошли три распределительных центра и логистическая инфраструктура площадью 47 000 кв. м в Москве и Санкт-Петербурге.

Сообщалось, что «Магнит» намерен сохранить бренд «Азбука вкуса» и ключевую управленческую команду. Представители «Магнита» будут участвовать в стратегическом управлении бизнесом для сохранения уникального клиентского опыта и развития сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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