«Магнит» закрыл сделку по покупке 81,55% долей «Азбуки вкуса»
О покупке было объявлено 30 апреля. В сделку вошла розничная сеть из 171 торговой точки: 107 супермаркетов «Азбука вкуса», 59 минимаркетов «Азбука daily» и пяти гипермаркетов «АВ маркет». Основная часть магазинов расположена в Москве (138 точек) и Подмосковье (23), остальные – в Санкт-Петербурге.
Общая торговая площадь активов составляет 100 400 кв. м, включая 77 900 кв. м супермаркетов и 11 900 кв. м минимаркетов.
Также «Магнит» приобрел пять производственных площадок, включая фабрики-кухни, хлебопекарни и кондитерские, выпускающие свыше 5700 наименований продукции с суммарной мощностью до 75 т в сутки. В сделку вошли три распределительных центра и логистическая инфраструктура площадью 47 000 кв. м в Москве и Санкт-Петербурге.
Сообщалось, что «Магнит» намерен сохранить бренд «Азбука вкуса» и ключевую управленческую команду. Представители «Магнита» будут участвовать в стратегическом управлении бизнесом для сохранения уникального клиентского опыта и развития сети.