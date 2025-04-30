«Магнит» официально объявил о приобретении контрольного пакета «Азбуки вкуса»Сделка могла составить порядка 30–35 млрд рублей
«Сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от ФАС России и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами», – пояснили в пресс-службе «Магнита».
«Азбука вкуса» управляет 171 магазином различных форматов: супермаркеты «Азбука вкуса» (107 торговых точек), минимаркеты «Азбука daily» (59 магазинов) и гипермаркеты «АВ маркет» (5 объектов). Большая часть торговых точек сосредоточена в Москве (138 магазинов) и Московской области (23 магазина), остальные работают в Санкт-Петербурге. Компания также развивает онлайн-доставку из собственных магазинов, предлагает услуги кейтеринга и другие сервисы.
Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 100 400 кв. м, из которых около 77 900 кв. м приходится на супермаркеты и 11 900 кв. м – на минимаркеты.
В рамках сделки «Магнит» также приобретает пять собственных производственных мощностей, включая фабрики-кухни, хлебопекарни и кондитерские производства. Эти предприятия выпускают более 5700 наименований продукции общим объемом до 75 т в сутки. Кроме того, в состав сделки вошли три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 000 кв. м, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге.
«Магнит» планирует сохранить бренд «Азбука вкуса», а также ключевую управленческую команду, чтобы обеспечить преемственность и дальнейшее развитие уникального клиентского опыта, который высоко ценят покупатели сети. Представители «Магнита» будут участвовать в стратегическом управлении бизнесом «Азбуки вкуса».
Сумма сделки не раскрывается, но до этого эксперты предполагали, что контрольный пакет «Азбуки вкуса» может стоить 30–35 млрд руб.