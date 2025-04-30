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«Магнит» официально объявил о приобретении контрольного пакета «Азбуки вкуса»

Сделка могла составить порядка 30–35 млрд рублей
Ведомости

Ритейлер «Магнит» объявил о приобретении контрольного пакета «Азбуки вкуса» (операционная компания – ООО «Городской супермаркет»). Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«Сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от ФАС России и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами», – пояснили в пресс-службе «Магнита».

«Азбука вкуса» управляет 171 магазином различных форматов: супермаркеты «Азбука вкуса» (107 торговых точек), минимаркеты «Азбука daily» (59 магазинов) и гипермаркеты «АВ маркет» (5 объектов). Большая часть торговых точек сосредоточена в Москве (138 магазинов) и Московской области (23 магазина), остальные работают в Санкт-Петербурге. Компания также развивает онлайн-доставку из собственных магазинов, предлагает услуги кейтеринга и другие сервисы.

Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 100 400 кв. м, из которых около 77 900 кв. м приходится на супермаркеты и 11 900 кв. м – на минимаркеты.

В рамках сделки «Магнит» также приобретает пять собственных производственных мощностей, включая фабрики-кухни, хлебопекарни и кондитерские производства. Эти предприятия выпускают более 5700 наименований продукции общим объемом до 75 т в сутки. Кроме того, в состав сделки вошли три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 000 кв. м, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге.

«Магнит» планирует сохранить бренд «Азбука вкуса», а также ключевую управленческую команду, чтобы обеспечить преемственность и дальнейшее развитие уникального клиентского опыта, который высоко ценят покупатели сети. Представители «Магнита» будут участвовать в стратегическом управлении бизнесом «Азбуки вкуса».

Сумма сделки не раскрывается, но до этого эксперты предполагали, что контрольный пакет «Азбуки вкуса» может стоить 30–35 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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