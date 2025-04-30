«Магнит» официально объявил о приобретении контрольного пакета «Азбуки вкуса»

В рамках сделки «Магнит» также приобретает пять собственных производственных мощностей, включая фабрики-кухни, хлебопекарни и кондитерские производства. Эти предприятия выпускают более 5700 наименований продукции общим объемом до 75 т в сутки. Кроме того, в состав сделки вошли три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 000 кв. м, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге.