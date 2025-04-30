«Магнит» может купить «Азбуку вкуса» за 30-35 млрд рублей
Собеседники агентства рассказали, что в сделку вошли магазины ритейлера в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, три распределительных центра. По словам гендиректора «INFOLine-аналитики» Михаила Бурмистрова, контрольный пакет «Азбуки вкуса» может стоить 30-35 млрд руб. (при выручке ритейлера на уровне 100 млрд руб. по итогам 2024 г.). Исполнительный директор департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка Марат Ибрагимов дает похожую оценку.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на три источника сообщали, что «Севергрупп» Алексея Мордашова проявляет интерес к покупке «Азбуки вкуса». Тогда отмечалось, что ведутся переговоры. Речь шла о продаже всего бизнеса сети: компании принадлежат 103 супермаркета под брендом «Азбука вкуса» и 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах мощностью до 50 т продукции в сутки. Один из собеседников «Ведомостей» говорил, что владельцы ритейлера хотят выручить от продажи около 40 млрд руб.
В июне 2021 г. «Ведомости» писали, что переговоры о покупке сети «Азбука вкуса» ведет «Яндекс». Представители «Яндекса» и «Азбуки вкуса» тогда отказались от комментариев. The Bell со ссылкой на источники сообщало о планах синергии «Азбуки вкуса» с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка». Издание также отмечало, что сделка снизит закупочные цены для сервиса за счет объединения закупок с ритейлером.