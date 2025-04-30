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«Магнит» может купить «Азбуку вкуса» за 30-35 млрд рублей

Ведомости

«Магнит» договорился о покупке контрольного пакета в бизнесе «Азбуки вкуса» (операционная компания – ООО «Городской супермаркет»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника.

Собеседники агентства рассказали, что в сделку вошли магазины ритейлера в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, три распределительных центра. По словам гендиректора «INFOLine-аналитики» Михаила Бурмистрова, контрольный пакет «Азбуки вкуса» может стоить 30-35 млрд руб. (при выручке ритейлера на уровне 100 млрд руб. по итогам 2024 г.). Исполнительный директор департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка Марат Ибрагимов дает похожую оценку.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на три источника сообщали, что «Севергрупп» Алексея Мордашова проявляет интерес к покупке «Азбуки вкуса». Тогда отмечалось, что ведутся переговоры. Речь шла о продаже всего бизнеса сети: компании принадлежат 103 супермаркета под брендом «Азбука вкуса» и 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах мощностью до 50 т продукции в сутки. Один из собеседников «Ведомостей» говорил, что владельцы ритейлера хотят выручить от продажи около 40 млрд руб.

В июне 2021 г. «Ведомости» писали, что переговоры о покупке сети «Азбука вкуса» ведет «Яндекс». Представители «Яндекса» и «Азбуки вкуса» тогда отказались от комментариев. The Bell со ссылкой на источники сообщало о планах синергии «Азбуки вкуса» с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка». Издание также отмечало, что сделка снизит закупочные цены для сервиса за счет объединения закупок с ритейлером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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