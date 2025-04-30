«Магнит» может купить «Азбуку вкуса» за 30-35 млрд рублей

В феврале «Ведомости» со ссылкой на три источника сообщали, что «Севергрупп» Алексея Мордашова проявляет интерес к покупке «Азбуки вкуса». Тогда отмечалось, что ведутся переговоры. Речь шла о продаже всего бизнеса сети: компании принадлежат 103 супермаркета под брендом «Азбука вкуса» и 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах мощностью до 50 т продукции в сутки. Один из собеседников «Ведомостей» говорил, что владельцы ритейлера хотят выручить от продажи около 40 млрд руб.