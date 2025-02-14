«Севергрупп» присматривается к «Азбуке вкуса»

Речь идет о продаже всего бизнеса сети, утверждают два собеседника. Компании в том числе принадлежат 103 супермаркета под брендом «Азбука вкуса» и 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах мощностью до 50 т продукции в сутки.