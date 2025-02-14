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«Севергрупп» присматривается к «Азбуке вкуса»

Аналитики оценивают бизнес ритейлера в 25–40 млрд рублей
Анастасия Ковалева
Екатерина Волкова
С 2019 г. «Севергрупп» активно расширяет присутствие на рынке ритейла и теперь интересуется «Азбукой вкуса»
С 2019 г. «Севергрупп» активно расширяет присутствие на рынке ритейла и теперь интересуется «Азбукой вкуса» / Максим Блинов / РИА Новости

Покупкой сети «Азбука вкуса» заинтересовалась «Севергрупп» Алексея Мордашова, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к обеим компаниям. По словам собеседников, стороны сейчас ведут переговоры.

Речь идет о продаже всего бизнеса сети, утверждают два собеседника. Компании в том числе принадлежат 103 супермаркета под брендом «Азбука вкуса» и 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах мощностью до 50 т продукции в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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