«Севергрупп» присматривается к «Азбуке вкуса»Аналитики оценивают бизнес ритейлера в 25–40 млрд рублей
Покупкой сети «Азбука вкуса» заинтересовалась «Севергрупп» Алексея Мордашова, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к обеим компаниям. По словам собеседников, стороны сейчас ведут переговоры.
Речь идет о продаже всего бизнеса сети, утверждают два собеседника. Компании в том числе принадлежат 103 супермаркета под брендом «Азбука вкуса» и 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах мощностью до 50 т продукции в сутки.
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