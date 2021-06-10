«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Азбуки вкуса»

Millhouse и Invest AG стали акционерами ритейлера в 2016 г. в результате завершения спора между фондами Абрамова и Абрамовича и совладельцами ритейлера. Конфликт начался в 2014 г. из-за непогашенного кредита. Тогдашний совладелец ритейлера Андрей Вдовин и его партнеры Алексей Масловский и Питер Хамбро решили выкупить акции сети у другого акционера — Кирилла Якубовского. Вчетвером они владели VMHY Holdings, которой принадлежало тогда 43% «Азбуки вкуса». Сделка финансировалась за счет кредита, выданного структурами Millhouse и Invest AG. Объем кредита не раскрывался, но по данным источников «Ведомостей» и РБК, он составлял около $125-150 млн. Сначала сделка была обеспечена акциями всех партнеров, но в итоге в залоге остался только пакет Вдовина: с него Millhouse и Invest AG пытались взыскать долг через суд на Кипре, сообщало ранее РБК. В итоге акции Вдовина перешли к структурам Абрамовича и Абрамова. Представитель Абрамовича от комментариев отказался.