«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Азбуки вкуса»Сумма сделки без учета долга компании оценивается в 20-21 млрд рублей
«Яндекс» ведет переговоры о покупке сети премиальных магазинов «Азбука вкуса», сообщил The Bell со ссылкой на двух источников на розничном рынке и одного крупного финансиста. О сделке также знают два источника «Ведомостей» на рынке онлайн-ритейла. Представители «Яндекса» и «Азбуки вкуса» отказались от комментариев.
Основатель сети Максим Кощеенко также отказался от комментариев, президент «Азбуки вкуса» заявил «Ведомостям», что не комментирует слухи.
Источники The Bell рассказали, что целью сделки является синергия «Азбуки вкуса» с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка», помимо этого, отмечает издание, сделка позволит снизить закупочные цены для сервиса за счет объединения закупок с ритейлером. «Яндекс» давно присматривался к офлайн-ритейлу, рассказывает собеседник «Ведомостей». ««Азбука вкуса» подходит под премиальный сегмент «Лавки», тем более что оба проекта активно развивают доставку готовой еды», — отметил собеседник «Ведомостей». Руководитель сервиса Илья Красильщик на запрос «Ведомостей» не ответил.
Крупнейшими акционерами «Азбуки вкуса» являются ее основатель Максим Кощеенко (25,5%), а также Invest AG Александра Абрамова и Millhouse Романа Абрамовича (41,1% акций), свидетельствуют данные компании. Партнер Кощеенко Олег Лыткин владеет еще 17,1% ритейлера, 12% у кипрской VMHY, 4,4% акций компании принадлежит менеджменту.
Millhouse и Invest AG стали акционерами ритейлера в 2016 г. в результате завершения спора между фондами Абрамова и Абрамовича и совладельцами ритейлера. Конфликт начался в 2014 г. из-за непогашенного кредита. Тогдашний совладелец ритейлера Андрей Вдовин и его партнеры Алексей Масловский и Питер Хамбро решили выкупить акции сети у другого акционера — Кирилла Якубовского. Вчетвером они владели VMHY Holdings, которой принадлежало тогда 43% «Азбуки вкуса». Сделка финансировалась за счет кредита, выданного структурами Millhouse и Invest AG. Объем кредита не раскрывался, но по данным источников «Ведомостей» и РБК, он составлял около $125-150 млн. Сначала сделка была обеспечена акциями всех партнеров, но в итоге в залоге остался только пакет Вдовина: с него Millhouse и Invest AG пытались взыскать долг через суд на Кипре, сообщало ранее РБК. В итоге акции Вдовина перешли к структурам Абрамовича и Абрамова. Представитель Абрамовича от комментариев отказался.
Летом 2020 г. «Яндекс» сообщил о разделе активов со Сбербанком. Компания должна была выкупить долю у «Яндекс.Маркета» за 42 млрд руб., и для этого провела размещение бумаг, из которых на $600 млн продала «ВТБ Капиталу», Millhouse Романа Абрамовича и инвесткомпании его партнеров по Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова. Как указывает The Bell, каждый из новых акционеров тогда купил бумаг на $200 млн и получил примерно по 1,25% экономической и 0,63% голосующей доли в «Яндексе».
«Азбука вкуса» объединяет 173 магазина, из которых: 105 супермаркета «Азбука вкуса», 60 минимаркетов «AB Daily», 3 специализированных винных магазина «AB Энотека», 5 семейных гипермаркетов «АВ Маркет», интернет-магазин av.ru, служба доставки готовой еды «АВ Экспресс Меню», городское бистро «АВ Бистро». Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что учитывая последние сделки в ритейле, «Азбуку Вкуса» без учета долга можно оценить в 20-21 млрд руб. Выручка компании в 2020 г. выросла на 18,3%, до 75,2 млрд руб. Чистая прибыль составила 916,9 млн руб. У ритейлера чистый долг порядка 11 млрд руб.
Для «Яндекса» интерес к «Азбуке вкуса» обусловлен ее эффективной работой на рынке — компания хорошо наладила прямой импорт, у нее сильный розничный бренд, канал онлайн-продаж , премиальный ассортимент и собственное производство готовой еды, объясняет Бурмистров. «Азбуке вкуса» эта сделка позволит наладить экспансию с регионами, у ритейлера развита сеть в Москве и Санкт-Петербурге, но в регионах сеть практически не представлена.