«Яндекс» купил видеоредактор для создания коротких роликов на «Дзене»

На сегодняшний день блогеры могут размещать на «Дзене» видео длительностью до трех часов и проводить прямые эфиры. В «Яндексе» предполагают, что короткие вертикальные ролики позволят привлечь на платформу новых авторов контента. В компании уточнили, что новый видеоредактор с визуальными эффектами и собственная камера для съемки появятся в приложении «Яндекс» в ближайшие месяцы.