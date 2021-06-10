«Яндекс» купил видеоредактор для создания коротких роликов на «Дзене»
«Яндекс» купил видеоредактор Hypee для популяризации коротких роликов на площадке «Яндекс.Дзена», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Среди огромной аудитории приложения "Яндекс" много увлеченных людей, которые могут и хотят стать блогерами. Мы хотим дать им возможность делиться своим творчеством. Короткие ролики — простой и быстрый способ начать создавать контент в «Дзене» и найти аудиторию для своего блога», — пояснил директор по продукту «Яндекс.Дзен» Виталий Григораш.
По данным «Яндекс», сейчас пользователи тратят на просмотр видео в «Дзене» совокупно 200 млн минут ежедневно. Это четверть всего времени, которое аудитория проводит на данной площадке.
На сегодняшний день блогеры могут размещать на «Дзене» видео длительностью до трех часов и проводить прямые эфиры. В «Яндексе» предполагают, что короткие вертикальные ролики позволят привлечь на платформу новых авторов контента. В компании уточнили, что новый видеоредактор с визуальными эффектами и собственная камера для съемки появятся в приложении «Яндекс» в ближайшие месяцы.
«Яндекс.Дзен» представляет собой мультиформатную платформу для блогеров и медиа. Ежедневно на нее заходят 20 млн человек. Контент «Дзена» распространяется на главную страницу «Яндекса», «Яндекс.Браузер» и персональную ленту в мобильных приложениях пользователей.
Приложение Hypee позволяло накладывать на видео визуальные и звуковые эффекты. Оно было создано студией 4spaces, основанной экс-сотрудником «Яндекса» Алексеем Бальчунасом. В настоящее время Hypee, которое будет встроено в приложение «Яндекса», уже не доступно в AppStore.