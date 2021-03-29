«Яндекс» впервые раскрыл статистику просмотров видео в своём агрегаторе

Сервис «Яндекс.Видео» запущен 13 лет назад. Он позволяет найти в сети общедоступные для индексации видеоролики. Сервис использует технологию iframe: поисковая выдача служит окном на сайт, где размещен видеоролик. «Яндекс.Видео» обеспечивает своим партнёрам рекламный трафик: если сайт-источник предусмотрел показ рекламных роликов в своём плеере, они будут показаны аудитории «Яндекса», указывает компания в своем сообщении.