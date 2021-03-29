«Яндекс» впервые раскрыл статистику просмотров видео в своём агрегаторе
Сервис агрегирует более 30 видеоплееров партнеров, в том числе соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и TikTok. Также доступы онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», ivi и More TV, телеканалы «Первый канал» и НТВ, видеосервисы Youtube, Rutube и Coub.
В первую пятерку партнеров, получивших наибольший объем трафика в 2020 г., вошли Youtube с 6,6 млрд просмотров, Rutube с 2,6 млрд, «Одноклассники» с 2 млрд, «ВКонтакте» с 951 млн и Mail.Ru с 609 млн.
Сервис «Яндекс.Видео» запущен 13 лет назад. Он позволяет найти в сети общедоступные для индексации видеоролики. Сервис использует технологию iframe: поисковая выдача служит окном на сайт, где размещен видеоролик. «Яндекс.Видео» обеспечивает своим партнёрам рекламный трафик: если сайт-источник предусмотрел показ рекламных роликов в своём плеере, они будут показаны аудитории «Яндекса», указывает компания в своем сообщении.