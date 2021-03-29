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«Яндекс» впервые раскрыл статистику просмотров видео в своём агрегаторе

Ведомости

«Яндекс» впервые раскрыл статистику просмотров видео в сервисе «Яндекс.Видео» — 13 млрд за 2020 г., говорится в сообщении компании.

Сервис агрегирует более 30 видеоплееров партнеров, в том числе соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и TikTok. Также доступы онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», ivi и More TV, телеканалы «Первый канал» и НТВ, видеосервисы Youtube, Rutube и Coub.

В первую пятерку партнеров, получивших наибольший объем трафика в 2020 г., вошли Youtube с 6,6 млрд просмотров, Rutube с 2,6 млрд, «Одноклассники» с 2 млрд, «ВКонтакте» с 951 млн и Mail.Ru с 609 млн.

Сервис «Яндекс.Видео» запущен 13 лет назад. Он позволяет найти в сети общедоступные для индексации видеоролики. Сервис использует технологию iframe: поисковая выдача служит окном на сайт, где размещен видеоролик. «Яндекс.Видео» обеспечивает своим партнёрам рекламный трафик: если сайт-источник предусмотрел показ рекламных роликов в своём плеере, они будут показаны аудитории «Яндекса», указывает компания в своем сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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