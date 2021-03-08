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Доходы легальных онлайн-кинотеатров рекордно выросли

В топ-5 российских видеосервисов по итогам 2020 г. впервые вошел «Кинопоиск»
Мария Истомина
За доступ к качественному контенту люди платили активно /Ведомости

Российский рынок легальных видеосервисов по итогам 2020 г. показал рекордный рост: совокупная выручка онлайн-кинотеатров увеличилась на 66% до 27,8 млрд руб., следует из данных «ТМТ консалтинга». Это наивысший показатель с 2014 г. (с момента, когда компания начала исследовать рынок). Этот сегмент – очевидный бенефициар режима самоизоляции и удаленного формата работы, отмечают аналитики.

За доступ к качественному контенту люди платили активно: совокупная выручка видеосервисов от подписки выросла на 87% до 19,1 млрд руб., подсчитали в «ТМТ консалтинге». А общие доходы от платежей со стороны зрителей (подписка плюс покупка и аренда отдельных сериалов и фильмов) выросли на 84% до 22,9 млрд руб. На этом фоне рекламная выручка видеосервисов продемонстрировала весьма скромный рост: в 2020 г. она увеличилась всего на 15% до 4,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных