Доходы легальных онлайн-кинотеатров рекордно выросли

Доходы легальных онлайн-кинотеатров рекордно вырослиВ топ-5 российских видеосервисов по итогам 2020 г. впервые вошел «Кинопоиск»
Российский рынок легальных видеосервисов по итогам 2020 г. показал рекордный рост: совокупная выручка онлайн-кинотеатров увеличилась на 66% до 27,8 млрд руб., следует из данных «ТМТ консалтинга». Это наивысший показатель с 2014 г. (с момента, когда компания начала исследовать рынок). Этот сегмент – очевидный бенефициар режима самоизоляции и удаленного формата работы, отмечают аналитики.
За доступ к качественному контенту люди платили активно: совокупная выручка видеосервисов от подписки выросла на 87% до 19,1 млрд руб., подсчитали в «ТМТ консалтинге». А общие доходы от платежей со стороны зрителей (подписка плюс покупка и аренда отдельных сериалов и фильмов) выросли на 84% до 22,9 млрд руб. На этом фоне рекламная выручка видеосервисов продемонстрировала весьма скромный рост: в 2020 г. она увеличилась всего на 15% до 4,9 млрд руб.