Доходы легальных онлайн-кинотеатров рекордно выросли

За доступ к качественному контенту люди платили активно: совокупная выручка видеосервисов от подписки выросла на 87% до 19,1 млрд руб., подсчитали в «ТМТ консалтинге». А общие доходы от платежей со стороны зрителей (подписка плюс покупка и аренда отдельных сериалов и фильмов) выросли на 84% до 22,9 млрд руб. На этом фоне рекламная выручка видеосервисов продемонстрировала весьма скромный рост: в 2020 г. она увеличилась всего на 15% до 4,9 млрд руб.