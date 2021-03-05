Выручка онлайн-кинотеатра ivi выросла на 44%Крупнейший российский онлайн-кинотеатр отчитался по итогам 2020 года
Выручка крупнейшего в России онлайн-кинотеатра ivi по МСФО в 2020 г. выросла на 44% до 8,8 млрд руб. без НДС, сообщили «Ведомостям» в компании. На выручку от платной модели доступа к контенту в 2020 г. пришлось 80% доходов сервиса – 7,1 млрд рублей (+52%). В 2019 г. доля платной модели составила 76%. Валовый доход от рекламной модели составил 2,3 млрд (+18%), включая комиссию селлеру и медиаагентствам, которую ivi не засчитывает в своей выручке.
Онлайн-кинотеатр зафиксировал значительный рост числа людей, которые платят за просмотр контента. Среднемесячная платящая аудитория увеличилась на 100% – с 2,2 млн до 4,4 млн человек. При этом в декабре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. общая аудитория сервиса выросла до 60 млн человек (+15), а среднемесячная в 2020 г. – на 9%, до 49 млн чел. Рост общей длительности смотрения контента составил 50% – 1,5 млрд против 1 млрд часов в 2019 г.
По итогам 2020 г. количество единиц контента в каталоге ivi увеличилось на 25%, до 100 тыс. единиц. В частности, в ноябре 2020 г кинотеатр представил более 30 проектов собственного производства в рамках линейки ivi Originals.
Ранее стало известно о планах по выходу ivi на IPO. Основатель и гендиректор ivi Олег Туманов в интервью The Bell в ноябре 2020 г. заявил, что не исключает «такого варианта», отметив, что его компания способна сделать IPO в следующем году. По его словам, продавцы оценивают компанию «ближе к $700 млн».
Летом 2020 г. онлайн-кинотеатр ivi впервые привлек внешнее финансирование, получив в «Альфа-банке» кредит на 3,7 млрд руб. Заем привлечен на шесть лет, банк получил в залог акции видеосервиса, а также опцион на выкуп 2,5% акций видеосервиса по заранее оговоренной цене. Размер заложенного пакета, ставку по кредиту, а также оценку акций компании для опциона стороны не раскрывали.