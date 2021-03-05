Выручка онлайн-кинотеатра ivi выросла на 44%

Онлайн-кинотеатр зафиксировал значительный рост числа людей, которые платят за просмотр контента. Среднемесячная платящая аудитория увеличилась на 100% – с 2,2 млн до 4,4 млн человек. При этом в декабре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. общая аудитория сервиса выросла до 60 млн человек (+15), а среднемесячная в 2020 г. – на 9%, до 49 млн чел. Рост общей длительности смотрения контента составил 50% – 1,5 млрд против 1 млрд часов в 2019 г.