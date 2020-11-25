РБК: онлайн-кинотеатр ivi подал заявку на IPO в США
Зарегистрированная на Кипре ivi.ru Media Ltd, головная компания российского онлайн-кинотеатра ivi, подала заявление о регистрации первичного публичного размещения (IPO) своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает РБК со ссылкой на источники. Ранее о том, что ivi рассматривает возможность проведения IPO в США до конца текущего года сообщало агентство Reuters со ссылкой на двух банкиров, знакомых с ходом подготовки IPO. В пресс-службе онлайн кинотеатра от комментариев отказались.
Основатель онлайн-кинотеатра Олег Туманов в последние два года неоднократно говорил о возможном IPO ivi, но всегда отказывался обсуждать конкретные планы. В январе «Коммерсант]» сообщал, что видеосервис планирует выход на биржу до конца 2020 г. Опрошенные «Коммерсантом» и «Ведомостями» аналитики тогда оценили ivi в $700–800 млн.
Компания не раскрывает структуру своих собственников. Известно лишь, что акционерами ivi.ru являются Туманов, фонды Baring Vostok, ru-Net, Tiger Global и Buran Ventures, Frontier Ventures, Flashpoint, Wintercapital, а также «Интеррос». Из публично доступной информации следует, что акционеры вложили в ivi более $250 млн. В прошлом году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что вместе с фондом из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala инвестирует в ivi $40 млн. Какие доли получили партнеры – неизвестно.
Видеосервисы в последние годы – самые быстрорастущие медиакомпании в России. В 2019 г. рынок онлайн-кинотеатров в России вырос в полтора раза — до 17,1 млрд руб., подсчитала исследовательская компания «ТМТ консалтинг». На этом рынке появляется все больше игроков, собственные видеосервисы теперь есть не только у всех крупных медийных холдингов, но и у интернет-компаний и операторов связи.
В 2019 г. выручка ivi увеличилась в 1,5 раза — до 6,1 млрд руб. В этом году доходы видеосервиса растут еще быстрее, сообщил представитель компании, но конкретную цифру не привел, у сервиса уже 3 млн ежемесячно платящих пользователей. Ближайший конкурент – Okko в прошлом году удвоил доходы до 4,9 млрд руб. Пока ivi остается операционно убыточным бизнесом, но компания рассчитывает стать рентабельной в ближайшие несколько лет.