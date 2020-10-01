Онлайн-кинотеатр Ivi может провести IPO в США

Видеосервисы в последние годы – самые быстрорастущие медиакомпании в России. В 2019 г. рынок онлайн-кинотеатров в России вырос в полтора раза — до 17,1 млрд руб., подсчитала исследовательская компания «ТМТ консалтинг». На этом рынке появляется все больше игроков, собственные видеосервисы теперь есть не только у всех крупных медийных холдингов, но и у интернет-компаний и операторов связи.