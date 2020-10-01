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Онлайн-кинотеатр Ivi может провести IPO в США

Ведомости

Крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi рассматривает возможность проведения первичного размещения на бирже в США до конца текущего года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух банкиров, знакомых с ходом подготовки IPO.

Источники издания сообщили, что компания ищет возможность выхода на биржу, чтобы привлечь денежные средства для дальнейшего развития.

Основатель онлайн-кинотеатра Олег Туманов в последние два года неоднократно говорил о возможном IPO ivi, но всегда отказывался обсуждать конкретные планы. В январе «Коммерсант» сообщал, что видеосервис планирует выход на биржу до конца 2020 г. Опрошенные «Коммерсантом» и «Ведомостями» аналитики тогда оценили ivi в $700–800 млн. 

Компания не раскрывает структуру своих собственников. Известно лишь, что акционерами ivi.ru являются Туманов, фонды Baring Vostok, ru-Net, Tiger Global и Buran Ventures, Frontier Ventures, Flashpoint, Wintercapital, а также «Интеррос». Из публично доступной информации следует, что акционеры вложили в ivi более $250 млн. В прошлом году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что вместе с фондом из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala инвестирует в ivi $40 млн. Какие доли получили партнеры – неизвестно.

Видеосервисы в последние годы – самые быстрорастущие медиакомпании в России. В 2019 г. рынок онлайн-кинотеатров в России вырос в полтора раза — до 17,1 млрд руб., подсчитала исследовательская компания «ТМТ консалтинг». На этом рынке появляется все больше игроков, собственные видеосервисы теперь есть не только у всех крупных медийных холдингов, но и у интернет-компаний и операторов связи. 

В 2019 г. выручка ivi увеличилась в 1,5 раза — до 6,1 млрд руб. В этом году доходы видеосервиса растут еще быстрее, сообщил представитель компании, но конкретную цифру не привел, у сервиса уже 3 млн ежемесячно платящих пользователей. Ближайший конкурент – Okko в прошлом году удвоил доходы до 4,9 млрд руб. Пока ivi остается операционно убыточным бизнесом, но компания рассчитывает стать рентабельной в ближайшие несколько лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных