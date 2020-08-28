Видеосервисы заработали на изоляции

За первые шесть месяцев 2020 г. доходы легальных видеосервисов в России составили 18,6 млрд руб., что на 56% больше, чем за тот же период прошлого года, подсчитала аналитическая компания Telecom Daily. Этот рынок растет быстрыми темпами, в последние годы он ежегодно увеличивается на 35–45%, но рост сразу почти на 60% – необычная ситуация, обращает внимание гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.