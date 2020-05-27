Первая онлайн-премьера фильма в рунете собрала больше 1 млн просмотров

За первый месяц онлайн-проката российский фильм «Спутник» посмотрели 1 млн раз, сообщили «Ведомостям» продюсеры картины. Картина доступна по подписке на трех площадках – ivi, more.tv (принадлежит «Национальной медиа группе», НМГ), wink (управляется оператором «Ростелекомом»). Получается, «Спутник» собрал больше просмотров на каждой из этих площадках, чем любой другой отечественный фильм с начала 2019 г., уверяют продюсеры.