Первая онлайн-премьера фильма в рунете собрала больше 1 млн просмотров

Первая онлайн-премьера фильма в рунете собрала больше 1 млн просмотровФантастическую картину «Спутник» показали три видеосервиса
За первый месяц онлайн-проката российский фильм «Спутник» посмотрели 1 млн раз, сообщили «Ведомостям» продюсеры картины. Картина доступна по подписке на трех площадках – ivi, more.tv (принадлежит «Национальной медиа группе», НМГ), wink (управляется оператором «Ростелекомом»). Получается, «Спутник» собрал больше просмотров на каждой из этих площадках, чем любой другой отечественный фильм с начала 2019 г., уверяют продюсеры.
«Спутник» должен был выйти в российских кинотеатрах 16 апреля, но кинотеатры в стране закрыты на карантин, так что продюсеры решили отдать фильм на прокат в интернет. Онлайн-премьера состоялась 23 апреля. «Спутник» стал первой крупной российской картиной, которая вышла вместо кинотеатров в сети.
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