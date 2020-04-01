Первый крупный российский фильм выйдет в интернете вместо кинотеатров
Фантастический триллер «Спутник» станет первой крупной российской картиной, которая вместо кинотеатров выйдет только в интернете, рассказали «Ведомостям» продюсеры фильма.
«Спутник» должен был выйти в российских кинотеатрах 16 апреля, но кинотеатры в стране закрыты на карантин, так что теперь фильм 23 апреля появится в онлайн-кинотеатрах more.tv (принадлежит «Национальной медиа группе», НМГ), wink (управляется оператором «Ростелеком") и ivi. Фильм будет доступен на этих площадках по подписке. Представители НМГ и «Ростелекома» это подтвердили.
«Спутник» – один из самых интересных и зрелищных проектов наших компаний, поэтому с коллегами и партнерами мы приняли решение пойти по нестандартному пути – не переносить кинотеатральный релиз, а сделать премьеру сейчас в онлайн-кинотеатрах, чтобы его смогли посмотреть зрители по всей стране», – объяснил один из продюсеров проекта Федор Бондарчук.
Продюсеры других отечественных картин, которые должны были выйти в кинотеатрах в апреле, пока говорили только о переносе проката на более поздние даты.
«Спутник» рассказывает историю советского космонавта, который столкнулся в полете с новой формой жизни и вернулся на Землю не один. В ролях – Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук и другие. Производством картины занимались компании «Водорород», Art Pictures Studio, Hype Film при поддержке «НМГ студии» и канала СТС. Продюсеры – Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Вячеслав Муругов, режиссер – Егор Абраменко. Производственный бюджет картины – 190 млн руб.
До сих пор в России не было случаев, когда крупные картины вместо кинотеатров выходили бы в онлайне. Более того, есть всего несколько примеров, когда фильмы выходили в онлайне одновременно с премьерой в кинотеатрах. Например, так было с фильмом Юрия Быкова «Сторож». Таким же образом в конце апреля должен выйти новый фильм Анны Меликян «Фея». Но оба эти проекта относятся к авторскому кино, они изначально выходят в прокат в ограниченном числе залов и не претендуют на широкую аудиторию. Самый известный мировой пример с выходом большой картины сразу в интернете – «Ирландец» с Робертом де Ниро, который спродюсировал онлайн-сервис Netflix.
Пандемия коронавируса и закрытие кинотеатров по всему миру кардинально поменяли правила игры на кинорынке: голливудские студии стали быстро выпускать свои фильмы в сети, чтобы компенсировать хотя бы часть своих затрат.
Из-за высокой конкуренции между видеосервисами за эксклюзивные показы продюсеры «Спутника» сейчас заработают на прокате в сети даже больше, чем потенциально могли бы получить на традиционном кинопрокате, объясняет гендиректор НМГ Ольга Паскина.
Так, при традиционном прокате половину собранной кассы оставили бы себе кинотеатры, еще около 15% забрал бы дистрибутор, указывает она. Что касается интернета, то онлайн-площадки платят за права фиксированную сумму, которая не зависит от числа зрителей, а продажей фильма в интернете «НМГ студия» занималась самостоятельно, поэтому комиссия дистрибутора отсутствует. Причем за право на первый показ фильма онлайн-сервисы, по словам Паскиной, платят в несколько раз дороже, чем за показ после премьеры в кинотеатрах. Наконец, затраты на продвижение фильма в интернете будут ниже, чем расходы на привлечение зрителей в кинотеатры, добавляет она.
Продюсеры сознательно ограничили число площадок, где будет доступен «Спутник», чтобы, с одной стороны, это был достаточно широкий охват зрителей, с другой – площадки могли представить зрителям контент, которого нет у большинства конкурентов, объяснила Паскина. Сколько именно заплатят онлайн-площадки за «Спутник», она не раскрывает.
Из-за коронавируса у продюсеров «Спутника» был выбор – либо переносить премьеру в кинотеатрах на неопределенный срок (и еще неизвестно когда восстановится аудитория кинотеатров), либо отдавать фильм в интернет, объясняет Врубель. Получилось, что продажа интернет-прав принесла создателям картины примерно столько же денег, как очень удачный прокат в обычных кинотеатрах, добавляет он.