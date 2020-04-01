Первый крупный российский фильм выйдет в интернете вместо кинотеатров

До сих пор в России не было случаев, когда крупные картины вместо кинотеатров выходили бы в онлайне. Более того, есть всего несколько примеров, когда фильмы выходили в онлайне одновременно с премьерой в кинотеатрах. Например, так было с фильмом Юрия Быкова «Сторож». Таким же образом в конце апреля должен выйти новый фильм Анны Меликян «Фея». Но оба эти проекта относятся к авторскому кино, они изначально выходят в прокат в ограниченном числе залов и не претендуют на широкую аудиторию. Самый известный мировой пример с выходом большой картины сразу в интернете – «Ирландец» с Робертом де Ниро, который спродюсировал онлайн-сервис Netflix.