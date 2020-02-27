Россия вернула себе лидерство на кинорынке Европы
Россия вновь стала крупнейшим в Европе рынком по числу проданных билетов в кино, следует из отчета Европейской аудиовизуальной обсерватории. В 2019 г. российские зрители приобрели 219,4 млн билетов в кинотеатры, что на 9,5% больше, чем годом ранее, указывает обсерватория со ссылкой на данные единой государственной системы учета кинобилетов (ЕАИС). На территории ближайшего конкурента – Франции – в 2019 г. было куплено 213,3 млн кинобилетов (+6% к 2018 г.).
Это предварительный отчет обсерватории, данные по сборам фильмов в отдельных странах в нем не приведены и будут опубликованы позднее. Но традиционно по сборам Россия не входит в топ-5 рейтинга обсерватории – из-за сравнительно низких по европейским мерам цен на билеты. По данным ЕАИС, российский бокс-офис в 2019 г. вырос на 10,3% до 55 млрд руб.
Россия впервые стала крупнейшим кинорынком в Европе по числу проданных билетов по итогам 2017 г., тогда она также обогнала Францию, которая много лет лидировала в рейтинге обсерватории. Но в 2018 г. французы вернули себе первое место.
Прошлый год был лучшим для европейского кинорынка за последние 15 лет, указывает обсерватория: совокупно число проданных билетов выросло на 5,5% и впервые превысило 1 млрд посещений, а с учетом стран, которые не входят в Евросоюз, – до 1,3 млрд билетов. Последний раз такими темпами рынок рос в 2004 г.
Быстрее всего в 2019 г. продажи билетов росли в Германии (+14,2% до 104,7 млн штук), а больше всех пострадала Турция (-15,6% до 59,4 млн штук).
Пока рано анализировать, благодаря каким фильмам европейский рынок так увеличился, но первые данные показывают, что продажи выросли прежде всего благодаря голливудскому кино, пишет обсерватория. Среди самых популярных фильмов прошлого года в Европе она называет «Короля Льва», финальный эпизод «Мстителей» и «Джокера».
В России «Король Лев» и «Мстители» также вошли в топ-3 самых кассовых фильмов 2019 г., а самым популярным стала отечественная комедия «Холоп», которая стартовала в конце декабря. Как и в целом по Европе, в России в прошлом году голливудское кино лучше привлекало зрителей, чем местное. На отечественные фильмы было куплено 50,6 млн билетов, что на 12,7% меньше, чем годом ранее, на зарубежные – 168,8 млн билетов (+18,5%).