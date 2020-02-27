Россия вернула себе лидерство на кинорынке Европы

В России «Король Лев» и «Мстители» также вошли в топ-3 самых кассовых фильмов 2019 г., а самым популярным стала отечественная комедия «Холоп», которая стартовала в конце декабря. Как и в целом по Европе, в России в прошлом году голливудское кино лучше привлекало зрителей, чем местное. На отечественные фильмы было куплено 50,6 млн билетов, что на 12,7% меньше, чем годом ранее, на зарубежные – 168,8 млн билетов (+18,5%).