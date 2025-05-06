Что будет с акциями «Магнита» после покупки «Азбуки вкуса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство структуры «Магнита» о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», которое управляет сетью премиальных супермаркетов «Азбука вкуса». Новость не оказала значительного влияния на акции «Магнита» 5 мая: на фоне общего пессимизма к закрытию они потеряли 2,58%, снизившись до 4198,5 руб. за бумагу. Индекс Мосбиржи упал на 3,45%.