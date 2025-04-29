Газета
Телеграм
/ Бизнес

«Магнит» увеличил выручку до 3,04 трлн рублей в 2024 году

Ведомости

Ритейлер «Магнит» объявил операционные и финансовые результаты деятельности за 2024 г. Из них следует, что общая выручка компании составила 3,04 трлн руб., что на 19% превышает показатель прошлого года. Соответствующий документ опубликован на сайте фирмы.

Кроме того, чистая розничная выручка компании увеличилась на 20,3% год к году и составила почти 3,02 трлн руб. Валовая прибыль увеличилась на 18,6% до 684,4 млрд руб. В то же время валовая рентабельность «Магнита» по сравнению с показателем годом ранее снизилась на 20 базисных пунктов до 22,5%. В компании пояснили, что это произошло в результате увеличения интенсивности промо, роста логистических расходов и потерь, частично компенсированных положительным влиянием структуры форматов.

Показатель EBITDA составил 171,9 млрд руб. На фоне динамики валовой рентабельности и коммерческих, общехозяйственных и административных расходов рентабельность по EBITDA составила 5,6%.

Чистая прибыль уменьшилась на 24,4%, составив 50 млрд руб.

Сопоставимые продажи компании увеличились на 11,2% на фоне роста среднего чека (+10,2%) и роста трафика (+0,8%). Общий онлайн-оборот товаров с НДС3 более чем удвоился и составил 100,6 млрд руб., говорится в сообщении.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. чистый долг «Магнита» составил 252,8 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,5x.

26 марта стало известно, что первые магазины «Магнит» начнут свою работу в Якутии в 2026 г. Соглашение об этом было заключено между региональным правительством и АО «Тандер».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных