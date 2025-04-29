«Магнит» увеличил выручку до 3,04 трлн рублей в 2024 году
Ритейлер «Магнит» объявил операционные и финансовые результаты деятельности за 2024 г. Из них следует, что общая выручка компании составила 3,04 трлн руб., что на 19% превышает показатель прошлого года. Соответствующий документ опубликован на сайте фирмы.
Кроме того, чистая розничная выручка компании увеличилась на 20,3% год к году и составила почти 3,02 трлн руб. Валовая прибыль увеличилась на 18,6% до 684,4 млрд руб. В то же время валовая рентабельность «Магнита» по сравнению с показателем годом ранее снизилась на 20 базисных пунктов до 22,5%. В компании пояснили, что это произошло в результате увеличения интенсивности промо, роста логистических расходов и потерь, частично компенсированных положительным влиянием структуры форматов.
Показатель EBITDA составил 171,9 млрд руб. На фоне динамики валовой рентабельности и коммерческих, общехозяйственных и административных расходов рентабельность по EBITDA составила 5,6%.
Чистая прибыль уменьшилась на 24,4%, составив 50 млрд руб.
Сопоставимые продажи компании увеличились на 11,2% на фоне роста среднего чека (+10,2%) и роста трафика (+0,8%). Общий онлайн-оборот товаров с НДС3 более чем удвоился и составил 100,6 млрд руб., говорится в сообщении.
По состоянию на 31 декабря 2024 г. чистый долг «Магнита» составил 252,8 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,5x.
26 марта стало известно, что первые магазины «Магнит» начнут свою работу в Якутии в 2026 г. Соглашение об этом было заключено между региональным правительством и АО «Тандер».