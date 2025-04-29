«Магнит» увеличил выручку до 3,04 трлн рублей в 2024 году

Кроме того, чистая розничная выручка компании увеличилась на 20,3% год к году и составила почти 3,02 трлн руб. Валовая прибыль увеличилась на 18,6% до 684,4 млрд руб. В то же время валовая рентабельность «Магнита» по сравнению с показателем годом ранее снизилась на 20 базисных пунктов до 22,5%. В компании пояснили, что это произошло в результате увеличения интенсивности промо, роста логистических расходов и потерь, частично компенсированных положительным влиянием структуры форматов.