Проект фабрики-кухни «Магнита» передан сервису готовых рационов Grow Food

Проект фабрики-кухни «Магнита» передан сервису готовых рационов Grow FoodРитейлер, возможно, счел собственное производство еды нерентабельным
Владельцем ООО «Московский кулинар» 21 апреля 2025 г. стало МКООО «Пиналода лимитед», обнаружили «Ведомости» в ЕГРЮЛе. До этого собственниками «Московского кулинара» числились структуры одного из крупнейших российских продуктовых ритейлеров, «Магнита», – АО «Тандер» и ООО «Магнит интенс».«Пиналода лимитед» выступает конечным владельцем ООО «ГФ трейд» – операционной компании сервиса доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд Grow Food.
В «Магните» и Grow Food на запрос «Ведомостей» не ответили.
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