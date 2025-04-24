Проект фабрики-кухни «Магнита» передан сервису готовых рационов Grow Food

Владельцем ООО «Московский кулинар» 21 апреля 2025 г. стало МКООО «Пиналода лимитед», обнаружили «Ведомости» в ЕГРЮЛе. До этого собственниками «Московского кулинара» числились структуры одного из крупнейших российских продуктовых ритейлеров, «Магнита», – АО «Тандер» и ООО «Магнит интенс».«Пиналода лимитед» выступает конечным владельцем ООО «ГФ трейд» – операционной компании сервиса доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд Grow Food.