Акционеры «Магнита» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 год
Акционеры компании «Магнит» приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2024 г. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Принято решение не распределять чистую прибыль, которую получил «Магнит» за прошлый год.
Чистая прибыль продуктового ритейлера «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I квартал 2025 г. составила 1,34 млрд руб. Выручка сохранилась на уровне прошлого уровня и составила 103 млн руб.
В конце апреля «Магнит» объявил операционные и финансовые результаты деятельности за 2024 г. Из них следует, что общая выручка составила 3,04 трлн руб., что на 19% превышает показатель 2023 г. Чистая прибыль уменьшилась на 24,4%, составив 50 млрд руб.
22 мая совет директоров «Магнита» рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2024 г. Чистую прибыль компании по результатам 2024 г. совет предложил оставить нераспределенной.