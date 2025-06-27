Акционеры «Магнита» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

В конце апреля «Магнит» объявил операционные и финансовые результаты деятельности за 2024 г. Из них следует, что общая выручка составила 3,04 трлн руб., что на 19% превышает показатель 2023 г. Чистая прибыль уменьшилась на 24,4%, составив 50 млрд руб.