Ozon купит около 500 грузовых автомобилей «Камаза» «Компас»

Объем контракта мог составить 1,5–1,75 млрд рублей
Лиана Липанова
Михаил Терещенко / ТАСС
Михаил Терещенко / ТАСС

Ozon договорился с ООО «Тракс восток рус» о поставках грузовых автомобилей производства «Камаза» «Компас 5» для расширения собственного курьерского автопарка, сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса и подтвердил представитель дистрибутора. Машины будут использоваться для доставки заказов со складов в пункты выдачи (ПВЗ) и непосредственно покупателям. По словам директора по развитию транспортной инфраструктуры Ozon Алексея Ширяева, техника позволит поддерживать качество и безопасность «последней мили» на фоне роста объемов заказов. Сумму сделки, ожидаемые сроки поставки машин и другие детали сделки он не раскрыл.

«Маневренность легких грузовиков с высоким запасом прочности позволяет беспрепятственно проезжать в условиях плотной городской застройки, – говорит представитель Ozon. – Полная масса модели не превышает 3,5 т, что позволяет эксплуатировать ее в городе, где действуют ограничения по массе».

