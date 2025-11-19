«Ростех» потратит не менее двух лет на укороченную версию самолета МС-21

«Ростех» планирует создать укороченную версию среднемагистрального самолета МС-21, рассчитанную примерно на 140 пассажиров, что позволит увеличить дальность полета лайнера. Об этом 18 ноября сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow 2025 гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, на это потребуется не менее двух лет. В состав «Ростеха» входит разработчик МС-21 – Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).