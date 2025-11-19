«Ростех» потратит не менее двух лет на укороченную версию самолета МС-21

«Ростех» потратит не менее двух лет на укороченную версию самолета МС-21По словам Чемезова, интерес к новой версии авиалайнера проявляет «Аэрофлот»
«Ростех» планирует создать укороченную версию среднемагистрального самолета МС-21, рассчитанную примерно на 140 пассажиров, что позволит увеличить дальность полета лайнера. Об этом 18 ноября сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow 2025 гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, на это потребуется не менее двух лет. В состав «Ростеха» входит разработчик МС-21 – Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
Увеличение дальности остается ключевым направлением развития программы МС-21, отметил Чемезов. По словам топ-менеджера, авиастроители «хорошо понимают, какой путь для этого предстоит пройти». Работа будет включать совершенствование систем и агрегатов, снижение их массы, а также повышение топливной эффективности двигателей без ущерба для надежности и безопасности, перечислил он.